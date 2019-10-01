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بالأسماء.. نقل وتعيين عدد من الضباط في "جوازات نجران"

لتحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين

وافق مدير عام الجوازات، على قرار مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، على نقل وتعيين عدد من الضباط بجوازات منطقة نجران.

وشَمِل القرار نقلَ المقدم محمد ظافر القحطاني، وتعيينه مديرًا لإدارة جوازات مَنفذ الوديعة، ونقل المقدم فيصل الشمراني، وتعيينه مديرًا لإدارة جوازات مطار نجران، ونقل الرائد فهد عوض القحطاني، وتعيينه مديرًا لإدارة جوازات مَنفذ الخضراء، وتعيين الرائد سعد القحطاني، مديرًا لإدارة متابعة الوافدين، ونقل النقيب سلطان الحساني، وتعيينه مديرًا لإدارة جوازات محافظة حبونا.

كما شَمِلَ القرار نقل وتعيين مديري الإدارة العامة لشؤون العمليات، وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة الشؤون الفنية، وإدارة شؤون المقيمين، وإدارة سفر السعوديين، وإدارة الشؤون العسكرية، وإدارة الشؤون القانونية بجوازات منطقة نجران.

تأتي هذه التنقلات والتعيينات متوافقة مع ما تقتضيه مصلحة العمل والاستفادة من الكوادر القيادية في مواقع مختلفة في ميدان العمل، وتحسين مستوى أداء العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

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بالأسماء.. نقل وتعيين عدد من الضباط في "جوازات نجران"
سبق

وافق مدير عام الجوازات، على قرار مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، على نقل وتعيين عدد من الضباط بجوازات منطقة نجران.

وشَمِل القرار نقلَ المقدم محمد ظافر القحطاني، وتعيينه مديرًا لإدارة جوازات مَنفذ الوديعة، ونقل المقدم فيصل الشمراني، وتعيينه مديرًا لإدارة جوازات مطار نجران، ونقل الرائد فهد عوض القحطاني، وتعيينه مديرًا لإدارة جوازات مَنفذ الخضراء، وتعيين الرائد سعد القحطاني، مديرًا لإدارة متابعة الوافدين، ونقل النقيب سلطان الحساني، وتعيينه مديرًا لإدارة جوازات محافظة حبونا.

كما شَمِلَ القرار نقل وتعيين مديري الإدارة العامة لشؤون العمليات، وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة الشؤون الفنية، وإدارة شؤون المقيمين، وإدارة سفر السعوديين، وإدارة الشؤون العسكرية، وإدارة الشؤون القانونية بجوازات منطقة نجران.

تأتي هذه التنقلات والتعيينات متوافقة مع ما تقتضيه مصلحة العمل والاستفادة من الكوادر القيادية في مواقع مختلفة في ميدان العمل، وتحسين مستوى أداء العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
01:18 PM

بالأسماء.. نقل وتعيين عدد من الضباط في "جوازات نجران"

لتحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين

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هادي آل كليب - نجران
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6,492

وافق مدير عام الجوازات، على قرار مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، على نقل وتعيين عدد من الضباط بجوازات منطقة نجران.

وشَمِل القرار نقلَ المقدم محمد ظافر القحطاني، وتعيينه مديرًا لإدارة جوازات مَنفذ الوديعة، ونقل المقدم فيصل الشمراني، وتعيينه مديرًا لإدارة جوازات مطار نجران، ونقل الرائد فهد عوض القحطاني، وتعيينه مديرًا لإدارة جوازات مَنفذ الخضراء، وتعيين الرائد سعد القحطاني، مديرًا لإدارة متابعة الوافدين، ونقل النقيب سلطان الحساني، وتعيينه مديرًا لإدارة جوازات محافظة حبونا.

كما شَمِلَ القرار نقل وتعيين مديري الإدارة العامة لشؤون العمليات، وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة الشؤون الفنية، وإدارة شؤون المقيمين، وإدارة سفر السعوديين، وإدارة الشؤون العسكرية، وإدارة الشؤون القانونية بجوازات منطقة نجران.

تأتي هذه التنقلات والتعيينات متوافقة مع ما تقتضيه مصلحة العمل والاستفادة من الكوادر القيادية في مواقع مختلفة في ميدان العمل، وتحسين مستوى أداء العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

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