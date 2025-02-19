بر الصين الرئيس يسجّل 1749 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا"

عدد الوفيات جرّاء الفيروس وصل إلى 2004

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأربعاء، إن بر الصين الرئيس سجّل 1749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء؛ انخفاضاً عن حالات يوم الإثنين التي بلغت 1886، وتمثل الحالات المسجلة يوم الثلاثاء أدنى معدل للإصابات الجديدة منذ 29 يناير.

ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في بر الصين الرئيس، إلى 74 ألفاً و185 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات من جرّاء الفيروس في بر الصين الرئيس، إلى 2004 حتى نهاية أمس الثلاثاء، بزيادة 136 حالة وفاة عن اليوم السابق.

وسجّل إقليم هوبي؛ بؤرة تفشي الفيروس، 132 حالة وفاة جديدة، في حين تُوفي 116 شخصاً في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.