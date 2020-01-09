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تحطم الطائرة الأوكرانية.. كندا لإيران: هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة

شددت على حاجتها للمشاركة في التحقيق

شدد وزير الخارجية الكندي في اتصال نادر مع نظيره الإيراني على رغبة بلاده في المشاركة في التحقيق في تحطم طائرة للخطوط الأوكرانية أمس في إيران؛ مما أدى لمقتل 176 شخصًا، بينهم 63 كنديًا، بحسب ما أفاد بيان للخارجية الكندية اليوم (الخميس).

وقال الوزير: "لدى كندا والكنديون أسئلة كثيرة ستحتاج إلى الإجابة عنها"، وفقاً لـ"رويترز".

وأكد الحاجة إلى سرعة السماح لمسؤولين كنديين بدخول إيران لتقديم خدمات قنصلية والمساعدة في تحديد هوية الضحايا والمشاركة في التحقيق في التحطم.

وتحدث الوزيران في وقت متأخر من مساء أمس لكن البيان صدر يوم الخميس، ولا ترتبط كندا بعلاقات دبلوماسية مع إيران منذ 2012.

الطائرة الأوكرانية طائرة الركاب الأوكرانية الطائرة الأوكرانية المنكوبة تحطم طائرة أوكرانية

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تحطم الطائرة الأوكرانية.. كندا لإيران: هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة
سبق

شدد وزير الخارجية الكندي في اتصال نادر مع نظيره الإيراني على رغبة بلاده في المشاركة في التحقيق في تحطم طائرة للخطوط الأوكرانية أمس في إيران؛ مما أدى لمقتل 176 شخصًا، بينهم 63 كنديًا، بحسب ما أفاد بيان للخارجية الكندية اليوم (الخميس).

وقال الوزير: "لدى كندا والكنديون أسئلة كثيرة ستحتاج إلى الإجابة عنها"، وفقاً لـ"رويترز".

وأكد الحاجة إلى سرعة السماح لمسؤولين كنديين بدخول إيران لتقديم خدمات قنصلية والمساعدة في تحديد هوية الضحايا والمشاركة في التحقيق في التحطم.

وتحدث الوزيران في وقت متأخر من مساء أمس لكن البيان صدر يوم الخميس، ولا ترتبط كندا بعلاقات دبلوماسية مع إيران منذ 2012.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
07:35 PM
اخر تعديل
09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
10:59 PM

تحطم الطائرة الأوكرانية.. كندا لإيران: هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة

شددت على حاجتها للمشاركة في التحقيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد وزير الخارجية الكندي في اتصال نادر مع نظيره الإيراني على رغبة بلاده في المشاركة في التحقيق في تحطم طائرة للخطوط الأوكرانية أمس في إيران؛ مما أدى لمقتل 176 شخصًا، بينهم 63 كنديًا، بحسب ما أفاد بيان للخارجية الكندية اليوم (الخميس).

وقال الوزير: "لدى كندا والكنديون أسئلة كثيرة ستحتاج إلى الإجابة عنها"، وفقاً لـ"رويترز".

وأكد الحاجة إلى سرعة السماح لمسؤولين كنديين بدخول إيران لتقديم خدمات قنصلية والمساعدة في تحديد هوية الضحايا والمشاركة في التحقيق في التحطم.

وتحدث الوزيران في وقت متأخر من مساء أمس لكن البيان صدر يوم الخميس، ولا ترتبط كندا بعلاقات دبلوماسية مع إيران منذ 2012.

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