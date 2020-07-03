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4087 إصابة جديدة بكورونا في باكستان.. والإجمالي يرتفع إلى 221895

فيما سجَّلت المغرب 319 إصابة جديدة بالفيروس

سجَّلت باكستان اليوم 4087 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 221895 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سُجلت 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4551 حالة وفاة.

وأضاف بأن 113623 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، ويوجد 2479 حالة في وضع حرج.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم إصابته بفيروس كورونا.

وقال قريشي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنه شعر بحمى طفيفة؛ وفرض حجرًا صحيًّا على نفسه في المنزل. مضيفًا بأن نتائج الفحوصات جاءت إيجابية، وأنه يعتزم الاستمرار في أداء مهامه الوظيفية من منزله.

يأتي هذا فيما سجَّلت المغرب 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنهم 19 حالة حرجة؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 13288.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 9160 بعد تعافي 70 شخصًا آخرين، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة 719 ألفًا و206 حالات بعد الكشف المخبري.

فيروس كورونا الجديد

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4087 إصابة جديدة بكورونا في باكستان.. والإجمالي يرتفع إلى 221895
سبق

سجَّلت باكستان اليوم 4087 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 221895 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سُجلت 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4551 حالة وفاة.

وأضاف بأن 113623 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، ويوجد 2479 حالة في وضع حرج.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم إصابته بفيروس كورونا.

وقال قريشي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنه شعر بحمى طفيفة؛ وفرض حجرًا صحيًّا على نفسه في المنزل. مضيفًا بأن نتائج الفحوصات جاءت إيجابية، وأنه يعتزم الاستمرار في أداء مهامه الوظيفية من منزله.

يأتي هذا فيما سجَّلت المغرب 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنهم 19 حالة حرجة؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 13288.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 9160 بعد تعافي 70 شخصًا آخرين، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة 719 ألفًا و206 حالات بعد الكشف المخبري.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
10:03 PM

4087 إصابة جديدة بكورونا في باكستان.. والإجمالي يرتفع إلى 221895

فيما سجَّلت المغرب 319 إصابة جديدة بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت باكستان اليوم 4087 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 221895 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سُجلت 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4551 حالة وفاة.

وأضاف بأن 113623 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، ويوجد 2479 حالة في وضع حرج.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم إصابته بفيروس كورونا.

وقال قريشي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنه شعر بحمى طفيفة؛ وفرض حجرًا صحيًّا على نفسه في المنزل. مضيفًا بأن نتائج الفحوصات جاءت إيجابية، وأنه يعتزم الاستمرار في أداء مهامه الوظيفية من منزله.

يأتي هذا فيما سجَّلت المغرب 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنهم 19 حالة حرجة؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 13288.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 9160 بعد تعافي 70 شخصًا آخرين، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة 719 ألفًا و206 حالات بعد الكشف المخبري.

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