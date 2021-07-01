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"رويترز": السعودية وروسيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي لزيادة إنتاج النفط

قالت: "أوبك+" قد تضيف نحو مليوني برميل يومياً من النفط إلى السوق

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر بـ"أوبك+" أن المجموعة تتحرك صوب إضافة نحو مليوني برميل يوميا من النفط إلى السوق في الفترة بين أغسطس إلى ديسمبر المقبلين.

وقال المصدر الأول ومصدر آخر في "أوبك+" إن السعودية وروسيا، أكبر منتجين في تحالف "أوبك+"، توصلتا بشكل مبدئي إلى اتفاق على زيادة إنتاج النفط بدءاً من أغسطس.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها بفضل الخبر، فيما يجري تداول خام برنت القياسي عند 76 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في عامين ونصف العام.

وقالت مصادر في وقت سابق إن وزراء "أوبك+" سيجتمعون في وقت لاحق اليوم لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج اعتبارا من أغسطس وقد يدرسون أيضا تمديد اتفاق المجموعة الشامل لتقييد الإمدادات لما بعد أبريل 2022.

ولمواجهة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطلب على النفط بسبب أزمة كوفيد-19، اتفقت "أوبك+" العام الماضي على خفض الإنتاج قرابة عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو 2020، على أن تنهي تلك القيود في نهاية أبريل 2022. ويبلغ الخفض حاليا نحو 5.8 مليون برميل يوميا.

وفي وقت سابق، أفاد تقرير سري اطلعت عليه وكالة "رويترز" أن لجنة تابعة لـ"أوبك+" حذرت من "عدم يقين كبير" وخطر حدوث اختلال محتمل في سوق النفط العالمية بعد أبريل 2022.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"رويترز": السعودية وروسيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي لزيادة إنتاج النفط
سبق

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر بـ"أوبك+" أن المجموعة تتحرك صوب إضافة نحو مليوني برميل يوميا من النفط إلى السوق في الفترة بين أغسطس إلى ديسمبر المقبلين.

وقال المصدر الأول ومصدر آخر في "أوبك+" إن السعودية وروسيا، أكبر منتجين في تحالف "أوبك+"، توصلتا بشكل مبدئي إلى اتفاق على زيادة إنتاج النفط بدءاً من أغسطس.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها بفضل الخبر، فيما يجري تداول خام برنت القياسي عند 76 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في عامين ونصف العام.

وقالت مصادر في وقت سابق إن وزراء "أوبك+" سيجتمعون في وقت لاحق اليوم لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج اعتبارا من أغسطس وقد يدرسون أيضا تمديد اتفاق المجموعة الشامل لتقييد الإمدادات لما بعد أبريل 2022.

ولمواجهة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطلب على النفط بسبب أزمة كوفيد-19، اتفقت "أوبك+" العام الماضي على خفض الإنتاج قرابة عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو 2020، على أن تنهي تلك القيود في نهاية أبريل 2022. ويبلغ الخفض حاليا نحو 5.8 مليون برميل يوميا.

وفي وقت سابق، أفاد تقرير سري اطلعت عليه وكالة "رويترز" أن لجنة تابعة لـ"أوبك+" حذرت من "عدم يقين كبير" وخطر حدوث اختلال محتمل في سوق النفط العالمية بعد أبريل 2022.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
03:05 PM

"رويترز": السعودية وروسيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي لزيادة إنتاج النفط

قالت: "أوبك+" قد تضيف نحو مليوني برميل يومياً من النفط إلى السوق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر بـ"أوبك+" أن المجموعة تتحرك صوب إضافة نحو مليوني برميل يوميا من النفط إلى السوق في الفترة بين أغسطس إلى ديسمبر المقبلين.

وقال المصدر الأول ومصدر آخر في "أوبك+" إن السعودية وروسيا، أكبر منتجين في تحالف "أوبك+"، توصلتا بشكل مبدئي إلى اتفاق على زيادة إنتاج النفط بدءاً من أغسطس.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها بفضل الخبر، فيما يجري تداول خام برنت القياسي عند 76 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في عامين ونصف العام.

وقالت مصادر في وقت سابق إن وزراء "أوبك+" سيجتمعون في وقت لاحق اليوم لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج اعتبارا من أغسطس وقد يدرسون أيضا تمديد اتفاق المجموعة الشامل لتقييد الإمدادات لما بعد أبريل 2022.

ولمواجهة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطلب على النفط بسبب أزمة كوفيد-19، اتفقت "أوبك+" العام الماضي على خفض الإنتاج قرابة عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو 2020، على أن تنهي تلك القيود في نهاية أبريل 2022. ويبلغ الخفض حاليا نحو 5.8 مليون برميل يوميا.

وفي وقت سابق، أفاد تقرير سري اطلعت عليه وكالة "رويترز" أن لجنة تابعة لـ"أوبك+" حذرت من "عدم يقين كبير" وخطر حدوث اختلال محتمل في سوق النفط العالمية بعد أبريل 2022.

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