أمير الكويت يعود إلى البلاد بعد رحلة علاجية

قادماً من الولايات المتحدة والشيخ نواف استقبله

عاد أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ إلى بلاده، الأربعاء، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استكمال الفحوص الطبية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقالت الوكالة إن "أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ عاد إلى أرض الوطن قادماً من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن تمّ استكمال الفحوص الطبية التي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح".

وكان في استقبال الأمير على أرض المطار، ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.