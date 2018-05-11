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وزير الطاقة: تعميق تخفيضات النفط يستهدف التعجيل بإعادة التوازن إلى السوق

قال: أرى علامات على تعاف تدريجي للطلب بينما تتجه الدول لتخفيف قيود الحركة

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان لرويترز إن تعميق المملكة لتخفيضات إنتاج النفط في يونيو يهدف إلى التعجيل بالتخلص من تخمة في الإمدادات العالمية وإعادة التوازن إلى سوق النفط.

ووفق رويترز في وقت سابق يوم الاثنين، أصدرت السعودية إعلاناً بأنها ستزيد تخفيضات إنتاج النفط اعتباراً من أول يونيو بمقدار مليون برميل يومياً.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية "تريد أن يكون لها السبق" وإنه يرى علامات على تعاف تدريجي للطلب بينما تتجه الدول لتخفيف القيود على الحركة التي فرضت على مدار الشهور الأخيرة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.

وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الطاقة: تعميق تخفيضات النفط يستهدف التعجيل بإعادة التوازن إلى السوق
سبق

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان لرويترز إن تعميق المملكة لتخفيضات إنتاج النفط في يونيو يهدف إلى التعجيل بالتخلص من تخمة في الإمدادات العالمية وإعادة التوازن إلى سوق النفط.

ووفق رويترز في وقت سابق يوم الاثنين، أصدرت السعودية إعلاناً بأنها ستزيد تخفيضات إنتاج النفط اعتباراً من أول يونيو بمقدار مليون برميل يومياً.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية "تريد أن يكون لها السبق" وإنه يرى علامات على تعاف تدريجي للطلب بينما تتجه الدول لتخفيف القيود على الحركة التي فرضت على مدار الشهور الأخيرة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
09:39 PM

وزير الطاقة: تعميق تخفيضات النفط يستهدف التعجيل بإعادة التوازن إلى السوق

قال: أرى علامات على تعاف تدريجي للطلب بينما تتجه الدول لتخفيف قيود الحركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان لرويترز إن تعميق المملكة لتخفيضات إنتاج النفط في يونيو يهدف إلى التعجيل بالتخلص من تخمة في الإمدادات العالمية وإعادة التوازن إلى سوق النفط.

ووفق رويترز في وقت سابق يوم الاثنين، أصدرت السعودية إعلاناً بأنها ستزيد تخفيضات إنتاج النفط اعتباراً من أول يونيو بمقدار مليون برميل يومياً.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية "تريد أن يكون لها السبق" وإنه يرى علامات على تعاف تدريجي للطلب بينما تتجه الدول لتخفيف القيود على الحركة التي فرضت على مدار الشهور الأخيرة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.

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