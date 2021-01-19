النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 226 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية

مكة المكرمة.. المحكمة العليا تخصص دائرتين للنظر في الدعاوى الناشئة عن كورونا

تقتصر جميعها عن الالتزامات والعقود والمنظورة مما لم يصدر فيها حكم والتي لدى الأخرى

خصصت المحكمة العامة بمكة المكرمة دائرتين في المحكمة للنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة كورونا.

جاء ذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن قصر توزيع الدعاوى الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة كورونا على دائرتين من دوائر المحكمة وتحال إليها جميع الدعاوى المنظورة مما لم يصدر فيها حكم نهائي.

وقد قررت المحكمة العامة بمكة المكرمة أن تقتصر جميع الدعاوى الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة كورونا على الدائرتين السابعة عشرة والعشرين، ويشمل ذلك الدعاوى الجديدة والدعاوى المنظورة لدى الدوائر الأخرى.

المحكمة العامة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة المكرمة.. المحكمة العليا تخصص دائرتين للنظر في الدعاوى الناشئة عن كورونا
سبق

خصصت المحكمة العامة بمكة المكرمة دائرتين في المحكمة للنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة كورونا.

جاء ذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن قصر توزيع الدعاوى الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة كورونا على دائرتين من دوائر المحكمة وتحال إليها جميع الدعاوى المنظورة مما لم يصدر فيها حكم نهائي.

وقد قررت المحكمة العامة بمكة المكرمة أن تقتصر جميع الدعاوى الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة كورونا على الدائرتين السابعة عشرة والعشرين، ويشمل ذلك الدعاوى الجديدة والدعاوى المنظورة لدى الدوائر الأخرى.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
02:20 PM

مكة المكرمة.. المحكمة العليا تخصص دائرتين للنظر في الدعاوى الناشئة عن كورونا

تقتصر جميعها عن الالتزامات والعقود والمنظورة مما لم يصدر فيها حكم والتي لدى الأخرى

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
748

خصصت المحكمة العامة بمكة المكرمة دائرتين في المحكمة للنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة كورونا.

جاء ذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن قصر توزيع الدعاوى الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة كورونا على دائرتين من دوائر المحكمة وتحال إليها جميع الدعاوى المنظورة مما لم يصدر فيها حكم نهائي.

وقد قررت المحكمة العامة بمكة المكرمة أن تقتصر جميع الدعاوى الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة كورونا على الدائرتين السابعة عشرة والعشرين، ويشمل ذلك الدعاوى الجديدة والدعاوى المنظورة لدى الدوائر الأخرى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,456
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,085
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,859
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,858

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة