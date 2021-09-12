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استهداف مطار أربيل الدولي بطائرتين مسيّرتين والجهات الأمنية تباشر الحادث

قطعت قوات الأمن العراقية الطرق المؤدية إلى المطار وكثّفت وجودها في محيطه

استهدف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان اليوم، بطائرتين مسيّرتين مفخّختين.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، تعرُّض مطار أربيل الدولي إلى استهداف بطائرتين مسيّرتين مفخّختين، مشيراً إلى عدم وقوع خسائر أو أضرار بشرية ومادية.

وقطعت قوات الأمن العراقية الطرق المؤدية إلى مطار أربيل الدولي، وكثّفت وجودها في محيط المطار، الذي تعرّض في أوقات سابقة لهجمات عدة مشابهة.

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استهداف مطار أربيل الدولي بطائرتين مسيّرتين والجهات الأمنية تباشر الحادث
سبق

استهدف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان اليوم، بطائرتين مسيّرتين مفخّختين.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، تعرُّض مطار أربيل الدولي إلى استهداف بطائرتين مسيّرتين مفخّختين، مشيراً إلى عدم وقوع خسائر أو أضرار بشرية ومادية.

وقطعت قوات الأمن العراقية الطرق المؤدية إلى مطار أربيل الدولي، وكثّفت وجودها في محيط المطار، الذي تعرّض في أوقات سابقة لهجمات عدة مشابهة.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
12:48 PM

استهداف مطار أربيل الدولي بطائرتين مسيّرتين والجهات الأمنية تباشر الحادث

قطعت قوات الأمن العراقية الطرق المؤدية إلى المطار وكثّفت وجودها في محيطه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استهدف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان اليوم، بطائرتين مسيّرتين مفخّختين.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، تعرُّض مطار أربيل الدولي إلى استهداف بطائرتين مسيّرتين مفخّختين، مشيراً إلى عدم وقوع خسائر أو أضرار بشرية ومادية.

وقطعت قوات الأمن العراقية الطرق المؤدية إلى مطار أربيل الدولي، وكثّفت وجودها في محيط المطار، الذي تعرّض في أوقات سابقة لهجمات عدة مشابهة.

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