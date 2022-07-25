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في ثلاث مباريات ودية: الشباب ينتصر .. الفيحاء يتعادل والوحدة يخسر

واصلت الأندية السعودية استعداداتها للموسم الجديد بخوض مباريات ودية، حيث قلب فريق الشباب خسارته بهدف أمام غرترسلوه الألماني إلى فوز بهدفين في ثاني مبارياته الودية ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في ألمانيا استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي.

سجل هدفي الشباب كلٌ من عبدالله الحمدان وراكان الشملان في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة .

وخاض الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء ثاني مبارياته الودية في معسكره الحالي بمقاطعة بورغ هامستدي بمدينة زيلند الهولندية، حيث واجه مساء الأربعاء نظيره إيه إس دبليو إتش الهولندي وذلك على ملعب نادي وستهوك مقر تمارين الفيحاء.
وقد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وسجل انجيلو نيتو هدف الفيحاء من ضربة جزاء.

فيما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ثالث لقاءاته الودية أمام فريق كلوج الروماني بهدفين مقابل لا شيء ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا بسلوفينيا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في ثلاث مباريات ودية: الشباب ينتصر .. الفيحاء يتعادل والوحدة يخسر
سبق

واصلت الأندية السعودية استعداداتها للموسم الجديد بخوض مباريات ودية، حيث قلب فريق الشباب خسارته بهدف أمام غرترسلوه الألماني إلى فوز بهدفين في ثاني مبارياته الودية ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في ألمانيا استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي.

سجل هدفي الشباب كلٌ من عبدالله الحمدان وراكان الشملان في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة .

وخاض الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء ثاني مبارياته الودية في معسكره الحالي بمقاطعة بورغ هامستدي بمدينة زيلند الهولندية، حيث واجه مساء الأربعاء نظيره إيه إس دبليو إتش الهولندي وذلك على ملعب نادي وستهوك مقر تمارين الفيحاء.
وقد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وسجل انجيلو نيتو هدف الفيحاء من ضربة جزاء.

فيما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ثالث لقاءاته الودية أمام فريق كلوج الروماني بهدفين مقابل لا شيء ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا بسلوفينيا.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
01:21 AM

في ثلاث مباريات ودية: الشباب ينتصر .. الفيحاء يتعادل والوحدة يخسر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت الأندية السعودية استعداداتها للموسم الجديد بخوض مباريات ودية، حيث قلب فريق الشباب خسارته بهدف أمام غرترسلوه الألماني إلى فوز بهدفين في ثاني مبارياته الودية ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في ألمانيا استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي.

سجل هدفي الشباب كلٌ من عبدالله الحمدان وراكان الشملان في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة .

وخاض الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء ثاني مبارياته الودية في معسكره الحالي بمقاطعة بورغ هامستدي بمدينة زيلند الهولندية، حيث واجه مساء الأربعاء نظيره إيه إس دبليو إتش الهولندي وذلك على ملعب نادي وستهوك مقر تمارين الفيحاء.
وقد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وسجل انجيلو نيتو هدف الفيحاء من ضربة جزاء.

فيما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ثالث لقاءاته الودية أمام فريق كلوج الروماني بهدفين مقابل لا شيء ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا بسلوفينيا.

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