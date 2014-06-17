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"الجهني" خبير الطقس يحتفل بزواجه في مكة

احتفل خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة.

وشرّف الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "الجهني"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.

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"الجهني" خبير الطقس يحتفل بزواجه في مكة
سبق

احتفل خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة.

وشرّف الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "الجهني"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
01:28 AM
اخر تعديل
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
01:52 AM

"الجهني" خبير الطقس يحتفل بزواجه في مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفل خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة.

وشرّف الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "الجهني"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,838
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,622
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,492
31.1 مليار ..

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