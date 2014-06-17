"الجهني" خبير الطقس يحتفل بزواجه في مكة

احتفل خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة.
وشرّف الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "الجهني"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.
احتفل خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة.
وشرّف الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "الجهني"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.
احتفل خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة.
وشرّف الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "الجهني"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.
احتفل خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة.
وشرّف الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "الجهني"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.