رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون أوروبا

استعرض التطورات والإصلاحات التي تشهدها المملكة

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد، وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون أوروبا جون باتيست لو موان، وذلك في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس.

وأكد "العواد"، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز العلاقات خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

واستعرض التطورات والإصلاحات التي تشهدها المملكة في مجال حقوق الإنسان، تضمّنت إصدار 60 قراراً في جميع جوانب حقوق الإنسان، وحظيت المرأة منه بـ22 قراراً من أجل تمكينها، موضحاً أن المملكة ما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات في هذا المجال.

من جانبه، أشاد وزير الدولة الفرنسي بما تشهده المملكة من إصلاحات في شتى المجالات، ولا سيما في حقوق الإنسان وتمكين المرأة، منوهاً على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.