النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون أوروبا

استعرض التطورات والإصلاحات التي تشهدها المملكة

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد، وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون أوروبا جون باتيست لو موان، وذلك في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس.

وأكد "العواد"، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز العلاقات خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

واستعرض التطورات والإصلاحات التي تشهدها المملكة في مجال حقوق الإنسان، تضمّنت إصدار 60 قراراً في جميع جوانب حقوق الإنسان، وحظيت المرأة منه بـ22 قراراً من أجل تمكينها، موضحاً أن المملكة ما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات في هذا المجال.

من جانبه، أشاد وزير الدولة الفرنسي بما تشهده المملكة من إصلاحات في شتى المجالات، ولا سيما في حقوق الإنسان وتمكين المرأة، منوهاً على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.

رئيس هيئة حقوق الإنسان وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون أوروبا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون أوروبا
سبق

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد، وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون أوروبا جون باتيست لو موان، وذلك في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس.

وأكد "العواد"، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز العلاقات خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

واستعرض التطورات والإصلاحات التي تشهدها المملكة في مجال حقوق الإنسان، تضمّنت إصدار 60 قراراً في جميع جوانب حقوق الإنسان، وحظيت المرأة منه بـ22 قراراً من أجل تمكينها، موضحاً أن المملكة ما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات في هذا المجال.

من جانبه، أشاد وزير الدولة الفرنسي بما تشهده المملكة من إصلاحات في شتى المجالات، ولا سيما في حقوق الإنسان وتمكين المرأة، منوهاً على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
06:37 PM

رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون أوروبا

استعرض التطورات والإصلاحات التي تشهدها المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
748

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد، وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون أوروبا جون باتيست لو موان، وذلك في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس.

وأكد "العواد"، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز العلاقات خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

واستعرض التطورات والإصلاحات التي تشهدها المملكة في مجال حقوق الإنسان، تضمّنت إصدار 60 قراراً في جميع جوانب حقوق الإنسان، وحظيت المرأة منه بـ22 قراراً من أجل تمكينها، موضحاً أن المملكة ما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات في هذا المجال.

من جانبه، أشاد وزير الدولة الفرنسي بما تشهده المملكة من إصلاحات في شتى المجالات، ولا سيما في حقوق الإنسان وتمكين المرأة، منوهاً على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,895
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,047
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,381
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,802

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة