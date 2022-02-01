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مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تقضي على 15 حوثياً غرب تعز

دمرت عتاداً عسكرياً للميليشيا

قُتل 15 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأصيب آخرون، اليوم "الثلاثاء"، بغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غرب مدينة تعز.

وأفاد مصدر عسكري بأن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الصراهم، نتج عنها مصرع 15 عنصراً، وإصابة آخرين، وتدمير عربة، وطقم عسكري، ومقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي.

وبين المصدر أن غارات أخرى استهدفت فجراً موقع للميليشيات في مدخل منطقة الصراهم أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الميليشيات وتدمير أطقم عسكرية؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

التحالف ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تقضي على 15 حوثياً غرب تعز
سبق

قُتل 15 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأصيب آخرون، اليوم "الثلاثاء"، بغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غرب مدينة تعز.

وأفاد مصدر عسكري بأن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الصراهم، نتج عنها مصرع 15 عنصراً، وإصابة آخرين، وتدمير عربة، وطقم عسكري، ومقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي.

وبين المصدر أن غارات أخرى استهدفت فجراً موقع للميليشيات في مدخل منطقة الصراهم أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الميليشيات وتدمير أطقم عسكرية؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
05:32 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
05:49 PM

مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تقضي على 15 حوثياً غرب تعز

دمرت عتاداً عسكرياً للميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 15 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأصيب آخرون، اليوم "الثلاثاء"، بغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غرب مدينة تعز.

وأفاد مصدر عسكري بأن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الصراهم، نتج عنها مصرع 15 عنصراً، وإصابة آخرين، وتدمير عربة، وطقم عسكري، ومقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي.

وبين المصدر أن غارات أخرى استهدفت فجراً موقع للميليشيات في مدخل منطقة الصراهم أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الميليشيات وتدمير أطقم عسكرية؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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