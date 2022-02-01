مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تقضي على 15 حوثياً غرب تعز

دمرت عتاداً عسكرياً للميليشيا

قُتل 15 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأصيب آخرون، اليوم "الثلاثاء"، بغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غرب مدينة تعز.



وأفاد مصدر عسكري بأن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الصراهم، نتج عنها مصرع 15 عنصراً، وإصابة آخرين، وتدمير عربة، وطقم عسكري، ومقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي.



وبين المصدر أن غارات أخرى استهدفت فجراً موقع للميليشيات في مدخل منطقة الصراهم أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الميليشيات وتدمير أطقم عسكرية؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".