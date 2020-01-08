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حرس الحدود بعسير ينقذ طفلة من الغرق بمركز الحريضة

"المطيري" أهاب بالجميع بأخذ الحيطة واتباع إرشادات السلامة

تمكّنت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لمركز الحريضة، بقطاع القحمة الساحلي التابع لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، اليوم الأربعاء الموافق ١٣/ ٥/ ١٤٤١هـ؛ من إنقاذ طفلة من الغرق.

وفي التفاصيل: أوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، أنه بينما كانت دورية البحث والإنقاذ والسلامة تمارس عملها المعتاد على الشاطئ، والمتواجدة في حدود مسؤولية مركز الحريضة، شاهد أفراد الدورية طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات تعرضت لحالة غرق، وعلى الفور تم إنقاذها من قبل غوّاصي البحث والإنقاذ، وإجراء الإسعافات الأولية لها، ومن ثم نقلها إلى مستشفى القحمة العام بواسطة سيارة إسعاف حرس الحدود، وحالتها الصحية جيدة، ولله الحمد.

وأهاب الرائد المطيري بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.

حرس الحدود بعسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حرس الحدود بعسير ينقذ طفلة من الغرق بمركز الحريضة
سبق

تمكّنت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لمركز الحريضة، بقطاع القحمة الساحلي التابع لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، اليوم الأربعاء الموافق ١٣/ ٥/ ١٤٤١هـ؛ من إنقاذ طفلة من الغرق.

وفي التفاصيل: أوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، أنه بينما كانت دورية البحث والإنقاذ والسلامة تمارس عملها المعتاد على الشاطئ، والمتواجدة في حدود مسؤولية مركز الحريضة، شاهد أفراد الدورية طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات تعرضت لحالة غرق، وعلى الفور تم إنقاذها من قبل غوّاصي البحث والإنقاذ، وإجراء الإسعافات الأولية لها، ومن ثم نقلها إلى مستشفى القحمة العام بواسطة سيارة إسعاف حرس الحدود، وحالتها الصحية جيدة، ولله الحمد.

وأهاب الرائد المطيري بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
08:31 PM

حرس الحدود بعسير ينقذ طفلة من الغرق بمركز الحريضة

"المطيري" أهاب بالجميع بأخذ الحيطة واتباع إرشادات السلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تمكّنت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لمركز الحريضة، بقطاع القحمة الساحلي التابع لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، اليوم الأربعاء الموافق ١٣/ ٥/ ١٤٤١هـ؛ من إنقاذ طفلة من الغرق.

وفي التفاصيل: أوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، أنه بينما كانت دورية البحث والإنقاذ والسلامة تمارس عملها المعتاد على الشاطئ، والمتواجدة في حدود مسؤولية مركز الحريضة، شاهد أفراد الدورية طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات تعرضت لحالة غرق، وعلى الفور تم إنقاذها من قبل غوّاصي البحث والإنقاذ، وإجراء الإسعافات الأولية لها، ومن ثم نقلها إلى مستشفى القحمة العام بواسطة سيارة إسعاف حرس الحدود، وحالتها الصحية جيدة، ولله الحمد.

وأهاب الرائد المطيري بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.

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