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209.5 آلاف في 24 ساعة.. إصابات "كورونا" اليومية تُعاود الارتفاع عالميًّا

ليصل الإجمالي إلى 11 مليونًا و829 ألفًا منها أكثر من 544 ألف حالة وفاة

قفز معدل الإصابة اليومية بفيروس كورونا إلى 209.5 آلاف حالة خلال اليوم الماضي، بعد أن كان ينزل تدريجيًّا عن ذروة 216 ألف حالة، المسجل في 1 يوليو، بحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

بذلك تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم بحلول صباح الأربعاء، 11 مليونًا و829 ألفًا؛ منها أكثر من 544 ألف حالة وفاة، وما يزيد على 6 ملايين و447 ألف حالة شفاء.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، لامست حصيلة الولايات المتحدة 3 ملايين إصابة مع بلوغها 2996 ألف حالة؛ فيما سجلت البرازيل مليونًا و688.5 ألفًا، والهند 742.4 ألفًا، وروسيا 693.2 ألفًا (الرقم لا يشمل أحدث إحصائية نُشرت اليوم الأربعاء)، وبيرو 309.2 آلاف حالة.

وبين الدول العربية تعود أكبر أعداد الإصابة إلى السعودية (217.1 ألفًا)، وتليها قطر (100.9 ألف) ومصر (77.2 ألفًا) والعراق (64.7 ألفًا) والإمارات (52.6 ألفًا) والكويت (51.2 ألفًا) وعمان (48.9 ألفًا).

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209.5 آلاف في 24 ساعة.. إصابات "كورونا" اليومية تُعاود الارتفاع عالميًّا
سبق

قفز معدل الإصابة اليومية بفيروس كورونا إلى 209.5 آلاف حالة خلال اليوم الماضي، بعد أن كان ينزل تدريجيًّا عن ذروة 216 ألف حالة، المسجل في 1 يوليو، بحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

بذلك تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم بحلول صباح الأربعاء، 11 مليونًا و829 ألفًا؛ منها أكثر من 544 ألف حالة وفاة، وما يزيد على 6 ملايين و447 ألف حالة شفاء.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، لامست حصيلة الولايات المتحدة 3 ملايين إصابة مع بلوغها 2996 ألف حالة؛ فيما سجلت البرازيل مليونًا و688.5 ألفًا، والهند 742.4 ألفًا، وروسيا 693.2 ألفًا (الرقم لا يشمل أحدث إحصائية نُشرت اليوم الأربعاء)، وبيرو 309.2 آلاف حالة.

وبين الدول العربية تعود أكبر أعداد الإصابة إلى السعودية (217.1 ألفًا)، وتليها قطر (100.9 ألف) ومصر (77.2 ألفًا) والعراق (64.7 ألفًا) والإمارات (52.6 ألفًا) والكويت (51.2 ألفًا) وعمان (48.9 ألفًا).

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
11:59 AM

209.5 آلاف في 24 ساعة.. إصابات "كورونا" اليومية تُعاود الارتفاع عالميًّا

ليصل الإجمالي إلى 11 مليونًا و829 ألفًا منها أكثر من 544 ألف حالة وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قفز معدل الإصابة اليومية بفيروس كورونا إلى 209.5 آلاف حالة خلال اليوم الماضي، بعد أن كان ينزل تدريجيًّا عن ذروة 216 ألف حالة، المسجل في 1 يوليو، بحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

بذلك تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم بحلول صباح الأربعاء، 11 مليونًا و829 ألفًا؛ منها أكثر من 544 ألف حالة وفاة، وما يزيد على 6 ملايين و447 ألف حالة شفاء.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، لامست حصيلة الولايات المتحدة 3 ملايين إصابة مع بلوغها 2996 ألف حالة؛ فيما سجلت البرازيل مليونًا و688.5 ألفًا، والهند 742.4 ألفًا، وروسيا 693.2 ألفًا (الرقم لا يشمل أحدث إحصائية نُشرت اليوم الأربعاء)، وبيرو 309.2 آلاف حالة.

وبين الدول العربية تعود أكبر أعداد الإصابة إلى السعودية (217.1 ألفًا)، وتليها قطر (100.9 ألف) ومصر (77.2 ألفًا) والعراق (64.7 ألفًا) والإمارات (52.6 ألفًا) والكويت (51.2 ألفًا) وعمان (48.9 ألفًا).

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