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تونس تُوقف رحلات إجلاء مواطنيها بالخارج بسبب "كورونا"

السودان يقرر فتح مطار الخرطوم استثنائيًّا لـ48 ساعة

أعلنت تونس إيقاف رحلات إجلاء مواطنيها من مختلف الدول العربية والأوروبية، بصفة نهائية، بداية من الغد.

وقالت وزارة النقل في بيان اليوم: هذا الإجراء يأتي في إطار التوقّي من زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تمكنت من إجلاء 4900 شخص نحو تونس.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، شفاء أول حالة أصيبت بفيروس كورونا في تونس، مقابل تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 38 إصابة.

من ناحية ثانية قررت سلطة الطيران في السودان فتح مطار الخرطوم الدولي أمام الحركة الجوية لمدة 48 ساعة، بدءًا من مساء اليوم، لتمكين السودانيين العالقين من الوصول.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني عبدالحافظ عبدالرحيم: قرار إعادة فتح المطار يأتي في سياق معالجة مشكلة السودانيين العالقين في المطارات المختلفة، والمتأثرين بقرار الإغلاق، موضحاً أن المطار سيفتح عند الساعة 7:45 مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وحتى السبت في ذات التوقيت.

وأضاف أن الطائرات التي ستهبط للمطار ينبغي عليها الحصول على إذن مسبق من سلطة الطيران المدني.

فيروس كورونا الجديد

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تونس تُوقف رحلات إجلاء مواطنيها بالخارج بسبب "كورونا"
سبق

أعلنت تونس إيقاف رحلات إجلاء مواطنيها من مختلف الدول العربية والأوروبية، بصفة نهائية، بداية من الغد.

وقالت وزارة النقل في بيان اليوم: هذا الإجراء يأتي في إطار التوقّي من زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تمكنت من إجلاء 4900 شخص نحو تونس.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، شفاء أول حالة أصيبت بفيروس كورونا في تونس، مقابل تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 38 إصابة.

من ناحية ثانية قررت سلطة الطيران في السودان فتح مطار الخرطوم الدولي أمام الحركة الجوية لمدة 48 ساعة، بدءًا من مساء اليوم، لتمكين السودانيين العالقين من الوصول.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني عبدالحافظ عبدالرحيم: قرار إعادة فتح المطار يأتي في سياق معالجة مشكلة السودانيين العالقين في المطارات المختلفة، والمتأثرين بقرار الإغلاق، موضحاً أن المطار سيفتح عند الساعة 7:45 مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وحتى السبت في ذات التوقيت.

وأضاف أن الطائرات التي ستهبط للمطار ينبغي عليها الحصول على إذن مسبق من سلطة الطيران المدني.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:02 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:50 PM

تونس تُوقف رحلات إجلاء مواطنيها بالخارج بسبب "كورونا"

السودان يقرر فتح مطار الخرطوم استثنائيًّا لـ48 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت تونس إيقاف رحلات إجلاء مواطنيها من مختلف الدول العربية والأوروبية، بصفة نهائية، بداية من الغد.

وقالت وزارة النقل في بيان اليوم: هذا الإجراء يأتي في إطار التوقّي من زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تمكنت من إجلاء 4900 شخص نحو تونس.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، شفاء أول حالة أصيبت بفيروس كورونا في تونس، مقابل تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 38 إصابة.

من ناحية ثانية قررت سلطة الطيران في السودان فتح مطار الخرطوم الدولي أمام الحركة الجوية لمدة 48 ساعة، بدءًا من مساء اليوم، لتمكين السودانيين العالقين من الوصول.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني عبدالحافظ عبدالرحيم: قرار إعادة فتح المطار يأتي في سياق معالجة مشكلة السودانيين العالقين في المطارات المختلفة، والمتأثرين بقرار الإغلاق، موضحاً أن المطار سيفتح عند الساعة 7:45 مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وحتى السبت في ذات التوقيت.

وأضاف أن الطائرات التي ستهبط للمطار ينبغي عليها الحصول على إذن مسبق من سلطة الطيران المدني.

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