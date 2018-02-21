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"منيرة".. مولودة تنشر الفرح بمنزل الشهيد "التركي"

بعد مرور 6 أشهر على استشهاده، رزق شهيد الوطن العريف عبدالله التركي، بمولودة سُميت على اسم أم الشهيد "منيرة".

وكان "التركي" استشهد إثر استهداف مدرعة تابعة لقوات الطوارئ بقذيفة آر بي جي من قبل إرهابيي العوامية بحي المسورة في القطيف.

وأوضح شقيق الشهيد سلطان بن تريكي التركي، أن شقيقه متزوج منذ عامين ويبلغ من العمر 29 عاماً والتحق بالسلك العسكري قوات الطوارئ الخاصة منذ أربع سنوات، وكان ينتظر مولودته البكر، ولكنه استشهد قبل أن يراها، وكان يريد تسميتها "منيرة" على اسم والدته، واليوم "منيرة" بنت الشهيد عبدالله تأتي للدنيا وهي كلها مفخرة بوالدها الذي ضحى من أجل دينه ووطنه وملكه ولدحض الإرهاب وإيقاف من تسول له نفسه نشر الشر وزعزعة الأمن في مملكتنا الغالية.

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"منيرة".. مولودة تنشر الفرح بمنزل الشهيد "التركي"
سبق

بعد مرور 6 أشهر على استشهاده، رزق شهيد الوطن العريف عبدالله التركي، بمولودة سُميت على اسم أم الشهيد "منيرة".

وكان "التركي" استشهد إثر استهداف مدرعة تابعة لقوات الطوارئ بقذيفة آر بي جي من قبل إرهابيي العوامية بحي المسورة في القطيف.

وأوضح شقيق الشهيد سلطان بن تريكي التركي، أن شقيقه متزوج منذ عامين ويبلغ من العمر 29 عاماً والتحق بالسلك العسكري قوات الطوارئ الخاصة منذ أربع سنوات، وكان ينتظر مولودته البكر، ولكنه استشهد قبل أن يراها، وكان يريد تسميتها "منيرة" على اسم والدته، واليوم "منيرة" بنت الشهيد عبدالله تأتي للدنيا وهي كلها مفخرة بوالدها الذي ضحى من أجل دينه ووطنه وملكه ولدحض الإرهاب وإيقاف من تسول له نفسه نشر الشر وزعزعة الأمن في مملكتنا الغالية.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
12:58 PM

"منيرة".. مولودة تنشر الفرح بمنزل الشهيد "التركي"

الشهيد عبدالله التركي
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد مرور 6 أشهر على استشهاده، رزق شهيد الوطن العريف عبدالله التركي، بمولودة سُميت على اسم أم الشهيد "منيرة".

وكان "التركي" استشهد إثر استهداف مدرعة تابعة لقوات الطوارئ بقذيفة آر بي جي من قبل إرهابيي العوامية بحي المسورة في القطيف.

وأوضح شقيق الشهيد سلطان بن تريكي التركي، أن شقيقه متزوج منذ عامين ويبلغ من العمر 29 عاماً والتحق بالسلك العسكري قوات الطوارئ الخاصة منذ أربع سنوات، وكان ينتظر مولودته البكر، ولكنه استشهد قبل أن يراها، وكان يريد تسميتها "منيرة" على اسم والدته، واليوم "منيرة" بنت الشهيد عبدالله تأتي للدنيا وهي كلها مفخرة بوالدها الذي ضحى من أجل دينه ووطنه وملكه ولدحض الإرهاب وإيقاف من تسول له نفسه نشر الشر وزعزعة الأمن في مملكتنا الغالية.

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