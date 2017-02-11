"الحميدان" يرعى ورشة عمل "التحول الرقمي في الجامعات السعودية.. آمال وتطلعات"

شهد مراسم توقيع مذكرتي تعاون مع جامعة جدة

رعى مدير جامعة جدة عدنان الحميدان، اليوم، بقاعة الجوهرة بالفيصلية ورشة عمل "التحول الرقمي في الجامعات السعودية.. آمال وتطلعات"، والتي نظمتها وكالة الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة بالشراكة مع الجمعية التعاونية للتحول الرقمي (رقمن)، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات شذا خصيفان، ووكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة ماجد المرعشي، والإدارات المعنية بالجامعة وعدد كبير من المتخصصين.

وفي بداية الورشة، ألقى وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة ماجد المرعشي، كلمة ترحيبية بالمشاركين، منوهاً بدور الجامعات السعودية والخطوات الكبيرة التي اتخذتها للتحول الرقمي، والتي تتطلب وجود المزيد من الممكنات وقنوات الربط الفاعلة التي لا يمكن تحققها إلا من خلال التحول الرقمي، وصولاً لنتائج تحقق التميز وتقديم الخدمات للمستفيدين داخل مجتمع الجامعة أو المجتمع بصفة عامة بأفضل ما يمكن.

بعد ذلك ألقى مدير الجمعية التعاونية للتحول الرقمي (رقمن) عبدالله الشهراني، كلمة شكر فيها مدير جامعة جدة على الخطوات الجادة لتحقيق الريادة، وتوفير كل المقومات لتسريع عمليات التحول الرقمي، وتوطين المعرفة التقنية وتفعيل وسائل تقنية المعلومات.

عقب ذلك بدأت فعاليات الورشة بورقة بعنوان (ممكنات التحول الرقمي)، قدمها ياسر صالح من شركة "دت كون" الألمانية، تحدث فيها عن أهم التحديات المؤسسات التعليمية وأهم محاور التحول الرقمي.

تلا ذلك ورقة بعنوان (جامعات اليوم وقيادات التعليم للغد) تجارب دولية في التحول الرقمي للجامعات مقدمة من شركة (أي واي)، ممثلة في برايم كامث، ثم قدم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لشركة (سي سي سي) إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية المهندس منصور الضلعان، ورقة بعنوان (أهمية تجارب العملاء في رحلة التحول) والتي تتعلق بتجربة المستفيد وتقديم الخدمة بشكل سهل وسريع وموجهه.

ثم شهد مدير جامعة جدة عدنان الحميدان، مراسم توقيع مذكرتي تعاون، مثلها عن الجامعة وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة ماجد المرعشي، وكانت الأولى مع الجمعية التعاونية للتحول الرقمي (رقمن) ومثلها رئيس مجلس الإدارة حسن محمد الأمير، والثانية مع شركة (دت كون) ممثلة في ياسر صالح، ثم قدمت الجمعية التعاونية للتحول الرقمي درعاً تذكارياً لمدير الجامعة بهذه المناسبة، ودرعاً آخر لوكيل الجامعة ماجد المرعشي.

بعد ذلك تم استئناف أعمال الورشة بجلسة حوارية عن مستقبل التحول الرقمي وممكناته، شارك بها كل من المهندس علي آل صمع المدير العام السابق لبرنامج التعاملات الالكترونية (يسر)، ومستشار وزير الاتصالات والمعلومات والذي قدم ورقة بعنوان (دروس وتجارب من التحول الرقمي)، والمشارك الثاني عامر الزايدي، الأستاذ المشارك في الذكاء الصناعي ومشرف البنية التحتية سابقاً بجامعة جدة، ورئيس التحول الرقمي في البنك السعودي للاستثمار والذي قدم ورقة عن تجربة جامعة جدة في التحول الرقمي.

وأدارت الجلسة والحوار أروى الأعمى، وتخلل الجلسة العديد من النقاشات والمداخلات، ثم عقدت بعد ذلك ورشة عمل تخصصية شارك بها عدد من ذوي الاختصاص.