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اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

ينظم العام المقبل

أعلن مبعوث الولايات المتحدة بشأن المناخ جون كيري، اليوم (السبت)، أن مصر قد اختيرت لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل.

وفي كل عام، يتولى بلد يمثل منطقة مختلفة من العالم رئاسة المؤتمر، ويتم استضافة الاجتماع في ذلك البلد.

وفي الشهر الماضي أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسميًّا اهتمام بلاده باستضافة القمة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ
سبق

أعلن مبعوث الولايات المتحدة بشأن المناخ جون كيري، اليوم (السبت)، أن مصر قد اختيرت لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل.

وفي كل عام، يتولى بلد يمثل منطقة مختلفة من العالم رئاسة المؤتمر، ويتم استضافة الاجتماع في ذلك البلد.

وفي الشهر الماضي أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسميًّا اهتمام بلاده باستضافة القمة.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
05:36 PM

اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

ينظم العام المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مبعوث الولايات المتحدة بشأن المناخ جون كيري، اليوم (السبت)، أن مصر قد اختيرت لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل.

وفي كل عام، يتولى بلد يمثل منطقة مختلفة من العالم رئاسة المؤتمر، ويتم استضافة الاجتماع في ذلك البلد.

وفي الشهر الماضي أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسميًّا اهتمام بلاده باستضافة القمة.

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