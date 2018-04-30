مدرسة بجنوب الرياض تواجه "الأسبوع الميت" بصالة سينما ومعرض تراثي

صممها الطلاب بأنفسهم لعرض الأفلام العلمية والوثائقية الهادفة بطريقة مشوقة

ابتكرت متوسطة النسائي جنوب العاصمة الرياض، طريقة جديدة لتعزيز حضور الطلاب في الأسبوع الميت، والذي يسبق الاختبارات النهائية وتسجل فيه نسب غياب عالية وذلك عبارة عن مجتمع مصغر يتكون من شقة وطرق وصالة عرض سينمائي وملعب كرة قدم ومحل حلاقة ومعرض للملابس وجناح لتراث الآباء والأجداد لتعزيز حضور الطلاب ونشر الوعي والثقافة بطريقة مشوقة بعيدًا عن الروتين المعتاد ما دفع عدد من المدارس لزيارته.

وتفصيلاً، تحاكي صالة السينما والتي تتسع لـ22 شخصًا وصممها الطلاب بأنفسهم بمهارة ودقة عالية الصالات الكبرى، حيث أعدت لعرض الأفلام العلمية والوثائقية الهادفة بطريقة مشوقة وجاذبة، فيما تتكون الشقة من غرفة يسكنها شاب مهمل غير مبالٍ تصرفاته سلبية لترسيخ مفهوم الحياة الإيجابية لدى الفرد وخطورة أصحاب السوء وتصرفات بعضهم المنافية للدين وعادات وتقاليد مجتمعنا ومنها انتشار ظاهرة لبس الأساور والتي وصلت للمدارس وتدخين السجائر والمعسل وممارسة التفحيط مع عرض فيديو لحوادث راح ضحيتها شبان في مقتبل العمر بجانب نشر ثقافة الوعي الرياضي ومنع ظاهرة التعصب والتي انتشرت أخيرًا.

وعلى الجانب الآخر من المعرض، تم تصميم جناح يحاكي الماضي يمكن الطلاب والزوار من الاطلاع على تراث الآباء والأجداد وطريقة عيشتهم البسيطة وخوض التجربة.

يُشار إلى أن المعرض والذي تم إنشاؤه باجتهادات شخصية من قِبل طاقم المدرسة واستغرق بناؤه شهرًا كاملاً بتعاون المعلمين مع الطلاب لاقى استحسان الجميع حيث أشادوا بالعمل الجبار الذي قامت به المدرسة مطالبين وزارة التعليم بالوقوف على مثل تلك الجهود والتي تصب بالدرجة الأولى في مصلحة الطالب وذلك بتكريم تلك المدارس التي تفعّل النشاط الطلابي بشكل فعلي يظهر للملأ.

وكانت وزارة التعليم قد شددت على الطلاب وأولياء أمورهم، بأهمية الحضور والانضباط في الأسبوع النشط "الأسبوع الحي" كما أطلقت عليه مؤكدة أنه من أهم الأسابيع في الفصل الدراسي.