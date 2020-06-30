النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد الأوروبي يعلن السماح لرعايا 14 دولة بدخول أراضيه

من بينها "أستراليا وكندا واليابان والمغرب".. ابتداء من الغد

أعلن الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم، السماح لرعايا 14 دولة بالدخول إلى أراضيه ابتداءً من 1 يوليو، من بينها أستراليا وكندا واليابان والمغرب وكوريا الجنوبية.

وقال الاتحاد في بيان: اقترحت إضافة الصين بمجرد أن تقدم الحكومة الصينية توافقًا متبادلًا حول تنقل المسافرين من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: الضوابط الحدودية داخل الاتحاد الأوروبي قد رفعت؛ مما يعني أنه يمكن السفر بحرية بين جميع البلدان بمجرد دخولها.


وأشار البيان إلى أن القائمة الآمنة في: الجزائر وجورجيا والجبل الأسود ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وتايلاند وتونس وأوروغواي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الاتحاد الأوروبي يعلن السماح لرعايا 14 دولة بدخول أراضيه
سبق

أعلن الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم، السماح لرعايا 14 دولة بالدخول إلى أراضيه ابتداءً من 1 يوليو، من بينها أستراليا وكندا واليابان والمغرب وكوريا الجنوبية.

وقال الاتحاد في بيان: اقترحت إضافة الصين بمجرد أن تقدم الحكومة الصينية توافقًا متبادلًا حول تنقل المسافرين من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: الضوابط الحدودية داخل الاتحاد الأوروبي قد رفعت؛ مما يعني أنه يمكن السفر بحرية بين جميع البلدان بمجرد دخولها.


وأشار البيان إلى أن القائمة الآمنة في: الجزائر وجورجيا والجبل الأسود ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وتايلاند وتونس وأوروغواي.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
04:33 PM

الاتحاد الأوروبي يعلن السماح لرعايا 14 دولة بدخول أراضيه

من بينها "أستراليا وكندا واليابان والمغرب".. ابتداء من الغد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,382

أعلن الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم، السماح لرعايا 14 دولة بالدخول إلى أراضيه ابتداءً من 1 يوليو، من بينها أستراليا وكندا واليابان والمغرب وكوريا الجنوبية.

وقال الاتحاد في بيان: اقترحت إضافة الصين بمجرد أن تقدم الحكومة الصينية توافقًا متبادلًا حول تنقل المسافرين من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: الضوابط الحدودية داخل الاتحاد الأوروبي قد رفعت؛ مما يعني أنه يمكن السفر بحرية بين جميع البلدان بمجرد دخولها.


وأشار البيان إلى أن القائمة الآمنة في: الجزائر وجورجيا والجبل الأسود ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وتايلاند وتونس وأوروغواي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,391
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,691

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة