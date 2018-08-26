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"بلدية أضم" تنظِّم ورشة لمعالجة التشوُّه البصري بحضور المحافظ

تضمنت تنظيم مشاركة المواطنين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي

نظَّمت بلدية محافظة أضم اليوم الأربعاء ورشة عمل لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري والجمالي لمحافظة أضم ومراكزها، وذلك بحضور محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي، وبمشاركة مديري الإدارات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس المحلي والمجلس البلدي.

فيما تأتي هذه الورشة امتدادًا لجهود البلدية في معالجة التشوُّه البصري، والارتقاء بالخدمات البلدية المقدَّمة، ومشاركة المواطنين والجهات الحكومية والأهلية بالتعاون مع البلدية، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وتضمنت الورشة تنظيم مشاركة المتطوعين من خلال هذه الفرصة التطوعية في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة، ومنحهم الحوافز، وقيام البلدية بتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية والمتطوعين الأفراد لتحسين المشهد الحضري على مستوى المحافظة ومراكزها، إضافة إلى دعوة الأهالي والمقيمين إلى التعاون مع البلدية في تحقيق أهداف المبادرة من خلال رصد التشوه البصري، والإبلاغ عنه عبر الاتصال على رقم البلاغات الموحد ٩٤٠.

وكذلك وحث الجهات الحكومية بالمحافظة على متابعة المقاولين المنفذين للمشاريع، إضافة إلى حثهم على الالتزام بدليل إجراءات العمل ووسائل السلامة المرورية، وكذلك حث الجهات الحكومية، خاصة الجهات التعليمية، على توعية منسوبيها بالحفاظ على الممتلكات العامة، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر الاتصال على الرقم الموحد ٩١١.

كذلك الحث على تقديم المبادرات الاجتماعية والتطوعية التي تسعى لمعالجة التشوه البصري من قِبل الإدارات الحكومية ولجان التنمية والقطاع الخاص خلال أسبوعين من تاريخه.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن جهود ومبادرة الوزارة التي أطلقتها لمعالجة التشوه البصري في مدن السعودية كافة، وتحقيقًا لرؤية السعودية ٢٠٣٠.

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"بلدية أضم" تنظِّم ورشة لمعالجة التشوُّه البصري بحضور المحافظ
سبق

نظَّمت بلدية محافظة أضم اليوم الأربعاء ورشة عمل لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري والجمالي لمحافظة أضم ومراكزها، وذلك بحضور محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي، وبمشاركة مديري الإدارات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس المحلي والمجلس البلدي.

فيما تأتي هذه الورشة امتدادًا لجهود البلدية في معالجة التشوُّه البصري، والارتقاء بالخدمات البلدية المقدَّمة، ومشاركة المواطنين والجهات الحكومية والأهلية بالتعاون مع البلدية، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وتضمنت الورشة تنظيم مشاركة المتطوعين من خلال هذه الفرصة التطوعية في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة، ومنحهم الحوافز، وقيام البلدية بتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية والمتطوعين الأفراد لتحسين المشهد الحضري على مستوى المحافظة ومراكزها، إضافة إلى دعوة الأهالي والمقيمين إلى التعاون مع البلدية في تحقيق أهداف المبادرة من خلال رصد التشوه البصري، والإبلاغ عنه عبر الاتصال على رقم البلاغات الموحد ٩٤٠.

وكذلك وحث الجهات الحكومية بالمحافظة على متابعة المقاولين المنفذين للمشاريع، إضافة إلى حثهم على الالتزام بدليل إجراءات العمل ووسائل السلامة المرورية، وكذلك حث الجهات الحكومية، خاصة الجهات التعليمية، على توعية منسوبيها بالحفاظ على الممتلكات العامة، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر الاتصال على الرقم الموحد ٩١١.

كذلك الحث على تقديم المبادرات الاجتماعية والتطوعية التي تسعى لمعالجة التشوه البصري من قِبل الإدارات الحكومية ولجان التنمية والقطاع الخاص خلال أسبوعين من تاريخه.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن جهود ومبادرة الوزارة التي أطلقتها لمعالجة التشوه البصري في مدن السعودية كافة، وتحقيقًا لرؤية السعودية ٢٠٣٠.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
10:48 PM

"بلدية أضم" تنظِّم ورشة لمعالجة التشوُّه البصري بحضور المحافظ

تضمنت تنظيم مشاركة المواطنين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - أضم
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نظَّمت بلدية محافظة أضم اليوم الأربعاء ورشة عمل لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري والجمالي لمحافظة أضم ومراكزها، وذلك بحضور محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي، وبمشاركة مديري الإدارات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس المحلي والمجلس البلدي.

فيما تأتي هذه الورشة امتدادًا لجهود البلدية في معالجة التشوُّه البصري، والارتقاء بالخدمات البلدية المقدَّمة، ومشاركة المواطنين والجهات الحكومية والأهلية بالتعاون مع البلدية، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وتضمنت الورشة تنظيم مشاركة المتطوعين من خلال هذه الفرصة التطوعية في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة، ومنحهم الحوافز، وقيام البلدية بتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية والمتطوعين الأفراد لتحسين المشهد الحضري على مستوى المحافظة ومراكزها، إضافة إلى دعوة الأهالي والمقيمين إلى التعاون مع البلدية في تحقيق أهداف المبادرة من خلال رصد التشوه البصري، والإبلاغ عنه عبر الاتصال على رقم البلاغات الموحد ٩٤٠.

وكذلك وحث الجهات الحكومية بالمحافظة على متابعة المقاولين المنفذين للمشاريع، إضافة إلى حثهم على الالتزام بدليل إجراءات العمل ووسائل السلامة المرورية، وكذلك حث الجهات الحكومية، خاصة الجهات التعليمية، على توعية منسوبيها بالحفاظ على الممتلكات العامة، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر الاتصال على الرقم الموحد ٩١١.

كذلك الحث على تقديم المبادرات الاجتماعية والتطوعية التي تسعى لمعالجة التشوه البصري من قِبل الإدارات الحكومية ولجان التنمية والقطاع الخاص خلال أسبوعين من تاريخه.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن جهود ومبادرة الوزارة التي أطلقتها لمعالجة التشوه البصري في مدن السعودية كافة، وتحقيقًا لرؤية السعودية ٢٠٣٠.

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