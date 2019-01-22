"الأرصاد": الموجة الباردة الحالية ليست الأخيرة.. مازلنا في البداية

"العقيل": أمطار خفيفة متفرقة متوقعة بداية الأسبوع على الشمالية

أكّد المختص في "الأرصاد" عقيل العقيل؛ أن الموجة الباردة الحالية لن تكون الأخيرة، فنحن مازلنا في بداية الشتاء، ومازال أمامنا شتاءٌ طويل.

وأضاف العقيل؛ أنه مع نهاية الأسبوع المقبل ستعود درجات الحرارة إلى الانخفاض بشكلٍ تدريجي، لكنها لن تكون أعلى برودة أو أقل من الموجة الحالية.

ولفت العقيل؛ إلى أن التوقعات تشير إلى هطول أمطارٍ خفيفة متفرقة بداية الأسبوع على المناطق الشمالية.

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