أعلنت جامعة حفر الباطن تعليق الدراسة غدًا الخميس، في جميع الكليات والفروع، نظرًا للحالة الجوية الحالية التي تشهدها المحافظة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة.
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جامعة حفر الباطن تعلق الدراسة غدًا الخميس
للحالة الجوية التي تشهدها المحافظة
أعلنت جامعة حفر الباطن تعليق الدراسة غدًا الخميس، في جميع الكليات والفروع، نظرًا للحالة الجوية الحالية التي تشهدها المحافظة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة.
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جامعة حفر الباطن تعلق الدراسة غدًا الخميسوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-11-14
أعلنت جامعة حفر الباطن تعليق الدراسة غدًا الخميس، في جميع الكليات والفروع، نظرًا للحالة الجوية الحالية التي تشهدها المحافظة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة.
14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
09:50 PM
جامعة حفر الباطن تعلق الدراسة غدًا الخميس
للحالة الجوية التي تشهدها المحافظة
أعلنت جامعة حفر الباطن تعليق الدراسة غدًا الخميس، في جميع الكليات والفروع، نظرًا للحالة الجوية الحالية التي تشهدها المحافظة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة.
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