أسهم أوروبا تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

المستثمرون يستغلون التعافي الاقتصادي المستمر

وصلت الأسهم الأوروبية إلى قُرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، اليوم؛ حيث اعتمد المستثمرون على التعافي الاقتصادي المستمر، إضافة إلى النتائج الإيجابية لأعمال الشركات، في الحفاظ على استمرار زخم السوق.

وبحسب "رويترز"؛ فقد ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02% إلى 444.50 نقطة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت جرينتش؛ ليكون غير بعيد عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 446.19 نقطة.

وقالت الوكالة: صعد سهم سينورلد جروب 3.1%، بعد نجاح فيلم كوميديا المغامرات بالرسوم المتحركة بيتر رابيت 2: ذا رانواي، في استقطاب عدد أكبر من المشاهدين مقارنة بما كان متوقعًا بعد إغلاق مرتبط بكوفيد-19 استمر على مدار شهور.

وتعرضت أسهم السفر للضغط، بعد أن أعلن المعهد المعنيّ بالصحة العامة في ألمانيا، أن بريطانيا وأيرلندا الشمالية من المناطق التي تشهد تحورًا للفيروس؛ مما يستلزم خضوع أي شخص يدخل البلاد من المملكة المتحدة للحجر الصحي، لمدة أسبوعين عند وصوله.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى انخفاض سهميْ ويز إير وإيزي جيت 1% لكل منهما.