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منظمة حقوقية: 219 حاملاً ومرضعاً وكبيرة بالسن بسجون تركيا منذ الانقلاب

بينهن 92 سيدة حامل أو وضعن حملهن حديثاً و40 لديهن أطفال دون الستة أشهر

أفادت إحصاءات منظمة حقوقية تركية أن حملات الاعتقال ضد "حركة الخدمة" في البلاد كان من ضحاياها عشرات النساء الحوامل والأمهات المرضعات وكبار السن.

ونشرت منظمة التضامن مع الآخرين (Solidarity with Others)، ومقرها بلجيكا، الإحصاءات المتعلقة بأعداد النساء الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال رضع المعتقلات في تركيا خلال الفترة بين عامي 2016 و2021.

وأشارت الإحصاءات وفق صحيفة "زمان" التركية إلى أن عدد النساء الحوامل والأمهات المرضعات اللاتي تم اعتقالهن وحبسهن خلال الحملات الأمنية ضد حركة الخدمة في 56 مدينة تركية بلغ 219 سيدة.

وكان من بين السيدات المعتقلات 92 سيدة بين حوامل أو وضعن حملهن حديثاً و40 سيدة لديهن أطفال دون الستة أشهر، و87 سيدة لديهن أطفال دون الست سنوات.

وتتهم حكومة الرئيس رجب أردوغان "حركة الخدمة" بتدبير انقلاب عام 2019، بينما تنفي الحركة هذه التهمة، وتشكك المعارضة في الرواية الرسمية عن الانقلاب.

منظمة حقوقية تركية

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منظمة حقوقية: 219 حاملاً ومرضعاً وكبيرة بالسن بسجون تركيا منذ الانقلاب
سبق

أفادت إحصاءات منظمة حقوقية تركية أن حملات الاعتقال ضد "حركة الخدمة" في البلاد كان من ضحاياها عشرات النساء الحوامل والأمهات المرضعات وكبار السن.

ونشرت منظمة التضامن مع الآخرين (Solidarity with Others)، ومقرها بلجيكا، الإحصاءات المتعلقة بأعداد النساء الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال رضع المعتقلات في تركيا خلال الفترة بين عامي 2016 و2021.

وأشارت الإحصاءات وفق صحيفة "زمان" التركية إلى أن عدد النساء الحوامل والأمهات المرضعات اللاتي تم اعتقالهن وحبسهن خلال الحملات الأمنية ضد حركة الخدمة في 56 مدينة تركية بلغ 219 سيدة.

وكان من بين السيدات المعتقلات 92 سيدة بين حوامل أو وضعن حملهن حديثاً و40 سيدة لديهن أطفال دون الستة أشهر، و87 سيدة لديهن أطفال دون الست سنوات.

وتتهم حكومة الرئيس رجب أردوغان "حركة الخدمة" بتدبير انقلاب عام 2019، بينما تنفي الحركة هذه التهمة، وتشكك المعارضة في الرواية الرسمية عن الانقلاب.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
10:30 AM

منظمة حقوقية: 219 حاملاً ومرضعاً وكبيرة بالسن بسجون تركيا منذ الانقلاب

بينهن 92 سيدة حامل أو وضعن حملهن حديثاً و40 لديهن أطفال دون الستة أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت إحصاءات منظمة حقوقية تركية أن حملات الاعتقال ضد "حركة الخدمة" في البلاد كان من ضحاياها عشرات النساء الحوامل والأمهات المرضعات وكبار السن.

ونشرت منظمة التضامن مع الآخرين (Solidarity with Others)، ومقرها بلجيكا، الإحصاءات المتعلقة بأعداد النساء الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال رضع المعتقلات في تركيا خلال الفترة بين عامي 2016 و2021.

وأشارت الإحصاءات وفق صحيفة "زمان" التركية إلى أن عدد النساء الحوامل والأمهات المرضعات اللاتي تم اعتقالهن وحبسهن خلال الحملات الأمنية ضد حركة الخدمة في 56 مدينة تركية بلغ 219 سيدة.

وكان من بين السيدات المعتقلات 92 سيدة بين حوامل أو وضعن حملهن حديثاً و40 سيدة لديهن أطفال دون الستة أشهر، و87 سيدة لديهن أطفال دون الست سنوات.

وتتهم حكومة الرئيس رجب أردوغان "حركة الخدمة" بتدبير انقلاب عام 2019، بينما تنفي الحركة هذه التهمة، وتشكك المعارضة في الرواية الرسمية عن الانقلاب.

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