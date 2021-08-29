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الولايات المتحدة تؤكد أن قواتها بدأت بالانسحاب التدريجي من مطار كابل

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي أن القوات الأميركية بدأت ‏بالانسحاب التدريجي من مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، مفيداً أن الولايات المتحدة لا تزال ‏مسؤولة عن المطار وأمنه.‏
وأفاد كيربي خلال الإيجاز الصحفي اليومي أن التهديدات التي يتعرض لها مطار كابل لا تزال حقيقية ‏للغاية وديناميكية للغاية، مؤكداً أن القوات الأمريكية تراقب في الوقت الفعلي وتتخذ جميع الوسائل ‏اللازمة للتأكد من استمرار التركيز على تيار التهديدات، وستفعل ما في وسعها لحماية قواتها.‏
وأشار إلى أن رفات الــ 13 جنديًا أمريكيًا الذين قُتلوا في أفغانستان خلال الهجمات على مطار حامد ‏كرزاي الدولي في كابل في طريقها إلى الولايات المتحدة.‏

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الولايات المتحدة تؤكد أن قواتها بدأت بالانسحاب التدريجي من مطار كابل
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي أن القوات الأميركية بدأت ‏بالانسحاب التدريجي من مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، مفيداً أن الولايات المتحدة لا تزال ‏مسؤولة عن المطار وأمنه.‏
وأفاد كيربي خلال الإيجاز الصحفي اليومي أن التهديدات التي يتعرض لها مطار كابل لا تزال حقيقية ‏للغاية وديناميكية للغاية، مؤكداً أن القوات الأمريكية تراقب في الوقت الفعلي وتتخذ جميع الوسائل ‏اللازمة للتأكد من استمرار التركيز على تيار التهديدات، وستفعل ما في وسعها لحماية قواتها.‏
وأشار إلى أن رفات الــ 13 جنديًا أمريكيًا الذين قُتلوا في أفغانستان خلال الهجمات على مطار حامد ‏كرزاي الدولي في كابل في طريقها إلى الولايات المتحدة.‏

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
08:27 PM

الولايات المتحدة تؤكد أن قواتها بدأت بالانسحاب التدريجي من مطار كابل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي أن القوات الأميركية بدأت ‏بالانسحاب التدريجي من مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، مفيداً أن الولايات المتحدة لا تزال ‏مسؤولة عن المطار وأمنه.‏
وأفاد كيربي خلال الإيجاز الصحفي اليومي أن التهديدات التي يتعرض لها مطار كابل لا تزال حقيقية ‏للغاية وديناميكية للغاية، مؤكداً أن القوات الأمريكية تراقب في الوقت الفعلي وتتخذ جميع الوسائل ‏اللازمة للتأكد من استمرار التركيز على تيار التهديدات، وستفعل ما في وسعها لحماية قواتها.‏
وأشار إلى أن رفات الــ 13 جنديًا أمريكيًا الذين قُتلوا في أفغانستان خلال الهجمات على مطار حامد ‏كرزاي الدولي في كابل في طريقها إلى الولايات المتحدة.‏

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