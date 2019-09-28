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روسيا واليابان تتفقان على التعاون في مجال الهيدروجين صديق البيئة

لتوليد الكهرباء والنقل والتدفئة والعمليات الصناعية

وقّعت شركة روساتوم أوفرسيز الروسية اتفاقية تعاون في مجال التنمية المشتركة خلال عامَي 2020-2021 مع وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.

وكانت دراسة الجدوى لمشروع رائد في تصدير الهيدروجين من روسيا إلى اليابان.

ويبحث مشروع التصدير التجريبي، إمكانية إنتاج الهيدروجين للسوق الياباني عن طريق التحليل الكهربائي.

ووقّع على الاتفاقية من الجانب الروسي نائب رئيس قسم التسويق وتطوير الأعمال في "روساتوم أوفرسيز" أنطون موسكفين. ومن الجانب الياباني وقّع على الاتفاقية نائب مفوض وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان توموهيرو كانيكو.

وقال أنطون موسكفين عقب توقيع الاتفاقية: "تعد اليابان اليوم من بين رواد تطوير اقتصاد الهيدروجين.

وتمتلك تقنيات الهيدروجين إمكانات كبيرة للتطبيق في مختلف المجالات، مثل توليد الكهرباء والنقل والتدفئة والعمليات الصناعية.. وفي الوقت نفسه من المهم للغاية ضمان إنتاج هيدروجين صديق للبيئة"، وفقًا لرويترز.

وأضاف موسكفين: يسر روساتوم تقديم إمكاناتها في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، والمعدات، وتنفيذ المشاريع الدولية، والتعاون مع اليابان في تطوير سلسلة إمداد هيدروجينية عالمية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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روسيا واليابان تتفقان على التعاون في مجال الهيدروجين صديق البيئة
سبق

وقّعت شركة روساتوم أوفرسيز الروسية اتفاقية تعاون في مجال التنمية المشتركة خلال عامَي 2020-2021 مع وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.

وكانت دراسة الجدوى لمشروع رائد في تصدير الهيدروجين من روسيا إلى اليابان.

ويبحث مشروع التصدير التجريبي، إمكانية إنتاج الهيدروجين للسوق الياباني عن طريق التحليل الكهربائي.

ووقّع على الاتفاقية من الجانب الروسي نائب رئيس قسم التسويق وتطوير الأعمال في "روساتوم أوفرسيز" أنطون موسكفين. ومن الجانب الياباني وقّع على الاتفاقية نائب مفوض وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان توموهيرو كانيكو.

وقال أنطون موسكفين عقب توقيع الاتفاقية: "تعد اليابان اليوم من بين رواد تطوير اقتصاد الهيدروجين.

وتمتلك تقنيات الهيدروجين إمكانات كبيرة للتطبيق في مختلف المجالات، مثل توليد الكهرباء والنقل والتدفئة والعمليات الصناعية.. وفي الوقت نفسه من المهم للغاية ضمان إنتاج هيدروجين صديق للبيئة"، وفقًا لرويترز.

وأضاف موسكفين: يسر روساتوم تقديم إمكاناتها في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، والمعدات، وتنفيذ المشاريع الدولية، والتعاون مع اليابان في تطوير سلسلة إمداد هيدروجينية عالمية.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
09:16 PM

روسيا واليابان تتفقان على التعاون في مجال الهيدروجين صديق البيئة

لتوليد الكهرباء والنقل والتدفئة والعمليات الصناعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت شركة روساتوم أوفرسيز الروسية اتفاقية تعاون في مجال التنمية المشتركة خلال عامَي 2020-2021 مع وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.

وكانت دراسة الجدوى لمشروع رائد في تصدير الهيدروجين من روسيا إلى اليابان.

ويبحث مشروع التصدير التجريبي، إمكانية إنتاج الهيدروجين للسوق الياباني عن طريق التحليل الكهربائي.

ووقّع على الاتفاقية من الجانب الروسي نائب رئيس قسم التسويق وتطوير الأعمال في "روساتوم أوفرسيز" أنطون موسكفين. ومن الجانب الياباني وقّع على الاتفاقية نائب مفوض وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان توموهيرو كانيكو.

وقال أنطون موسكفين عقب توقيع الاتفاقية: "تعد اليابان اليوم من بين رواد تطوير اقتصاد الهيدروجين.

وتمتلك تقنيات الهيدروجين إمكانات كبيرة للتطبيق في مختلف المجالات، مثل توليد الكهرباء والنقل والتدفئة والعمليات الصناعية.. وفي الوقت نفسه من المهم للغاية ضمان إنتاج هيدروجين صديق للبيئة"، وفقًا لرويترز.

وأضاف موسكفين: يسر روساتوم تقديم إمكاناتها في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، والمعدات، وتنفيذ المشاريع الدولية، والتعاون مع اليابان في تطوير سلسلة إمداد هيدروجينية عالمية.

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