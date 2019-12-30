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شاهد.. وصول أول فوج من المعتمرين عبر ميناء ينبع التجاري

995 معتمرًا وقادمًا من مصر.. وتم استقبالهم بالهدايا والورود

استقبلت إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع، مساء أمس، أوائل الرحلات للمعتمرين القادمين من جمهورية مصر العربية الشقيقة؛ لأداء مناسك العمرة هذا العام 1441هـ عبر منفذ ميناء ينبع التجاري والبالغ عددهم 995 معتمرًا.

وأكد مدير إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع علي رحيل المرواني، أنه بتوفيق الله تعالى، تم وصول أول فوج بحرًا عبر ميناء ينبع التجاري لهذا العام، وتخلل ذلك برنامج استقبال بمشاركة الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن؛ حيث قدمت الهدايا والورود للمعتمرين ابتهاجًا بقدومهم.

وقدّم "المرواني" شكره لكل الجهات الحكومية ذات العلاقه لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن؛ مثمنًا توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه، ومتابعة محافظ ينبع، وإشراف ومتابعة وزير الحج، ومتابعة وكيل وزارة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة وقياديي الوزارة، على تذليل كل العقبات وتقديم الجهود الحثيثة؛ من خلال توفير الطاقات الفنية والبشرية ومواكبة التطوير المستمر، وتجويد الخدمة، والاستفادة من البرامج التقنية الحديثة؛ لتسهيل حركة وانسيابية الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتقديم كل ما من شأنه راحة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف؛ سائلًا المولى القدير تيسير أدائهم المناسك بكل طمأنينة ويسر حتى عودتهم إلى بلادهم بالسلامة.

ينبع معتمرين من مصر ميناء ينبع التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وصول أول فوج من المعتمرين عبر ميناء ينبع التجاري
سبق

استقبلت إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع، مساء أمس، أوائل الرحلات للمعتمرين القادمين من جمهورية مصر العربية الشقيقة؛ لأداء مناسك العمرة هذا العام 1441هـ عبر منفذ ميناء ينبع التجاري والبالغ عددهم 995 معتمرًا.

وأكد مدير إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع علي رحيل المرواني، أنه بتوفيق الله تعالى، تم وصول أول فوج بحرًا عبر ميناء ينبع التجاري لهذا العام، وتخلل ذلك برنامج استقبال بمشاركة الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن؛ حيث قدمت الهدايا والورود للمعتمرين ابتهاجًا بقدومهم.

وقدّم "المرواني" شكره لكل الجهات الحكومية ذات العلاقه لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن؛ مثمنًا توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه، ومتابعة محافظ ينبع، وإشراف ومتابعة وزير الحج، ومتابعة وكيل وزارة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة وقياديي الوزارة، على تذليل كل العقبات وتقديم الجهود الحثيثة؛ من خلال توفير الطاقات الفنية والبشرية ومواكبة التطوير المستمر، وتجويد الخدمة، والاستفادة من البرامج التقنية الحديثة؛ لتسهيل حركة وانسيابية الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتقديم كل ما من شأنه راحة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف؛ سائلًا المولى القدير تيسير أدائهم المناسك بكل طمأنينة ويسر حتى عودتهم إلى بلادهم بالسلامة.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
12:56 PM

شاهد.. وصول أول فوج من المعتمرين عبر ميناء ينبع التجاري

995 معتمرًا وقادمًا من مصر.. وتم استقبالهم بالهدايا والورود

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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استقبلت إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع، مساء أمس، أوائل الرحلات للمعتمرين القادمين من جمهورية مصر العربية الشقيقة؛ لأداء مناسك العمرة هذا العام 1441هـ عبر منفذ ميناء ينبع التجاري والبالغ عددهم 995 معتمرًا.

وأكد مدير إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع علي رحيل المرواني، أنه بتوفيق الله تعالى، تم وصول أول فوج بحرًا عبر ميناء ينبع التجاري لهذا العام، وتخلل ذلك برنامج استقبال بمشاركة الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن؛ حيث قدمت الهدايا والورود للمعتمرين ابتهاجًا بقدومهم.

وقدّم "المرواني" شكره لكل الجهات الحكومية ذات العلاقه لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن؛ مثمنًا توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه، ومتابعة محافظ ينبع، وإشراف ومتابعة وزير الحج، ومتابعة وكيل وزارة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة وقياديي الوزارة، على تذليل كل العقبات وتقديم الجهود الحثيثة؛ من خلال توفير الطاقات الفنية والبشرية ومواكبة التطوير المستمر، وتجويد الخدمة، والاستفادة من البرامج التقنية الحديثة؛ لتسهيل حركة وانسيابية الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتقديم كل ما من شأنه راحة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف؛ سائلًا المولى القدير تيسير أدائهم المناسك بكل طمأنينة ويسر حتى عودتهم إلى بلادهم بالسلامة.

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