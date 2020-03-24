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طبيبك بالصوت والصورة في مستشفى قوى الأمن بمكة.. دون الحاجة إلى المراجعة

بدعم وتوجيه من وزير الداخلية.. والبرنامج لاقى تجاوبًا كبيرًا من المرضى

دشن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة برنامج العيادات الافتراضية في كل التخصصات الطبية عن طريق الاتصال المرئي، وذلك من منطلق التيسير على المرضى في ظل انتشار مرض كورونا المستجد وما يمثله من خطورة على المرضى خصوصًا مع الازدحام في انتظار العيادات، وحرصًا من إدارة المستشفى على استمرار الخدمات العلاجية وعدم انقطاعها فقد تقرر اعتماد برنامج العيادات الافتراضية كبديل مؤقت للعيادات التقليدية مع اعتماد أعلى معايير الطب الاتصالي من حيث الخصوصية وسلامة المرضى.

يأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات وزير الداخلية بالحرص على بذل كل الجهود وتسهيل تقديم الخدمة الطبية لمنسوبي وزارة الداخلية وفق أعلى المعايير الطبية.

وقد لاقى تجاوبًا كبيرًا من المرضى، ومن أهم خصائص هذه العيادات أنها تعد عيادات حقيقية من حيث إن الطبيب المعالج يتواصل بالصوت والصورة مع المريض ويستعرض الملف الإلكتروني للمريض بما فيه من متابعات سابقة وأشعة وتحاليل وكل الأدوية ثم يقوم الطبيب بإثبات تفاصيل معاينته للمريض في الملف الإلكتروني، كما يوجه له النصائح الطبية والإرشادات العلاجية ومن ثم يدخل الأدوية والتحاليل والأشعة بالإضافة إلى موعد المتابعة المستقبلي وكل ذلك يتم إلكترونيًا من خلال نظام الملف الإلكتروني ويشعر المريض بكل ذلك عن طريق الرسائل النصية.

ويعد مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة مستشفى رقميًا، بحيث إن كل الإجراءات الطبية والإدارية تُدار من خلال أنظمة إلكترونية حديثة ما أسهم في تنفيذ هذا البرنامج في وقتٍ قياسي وبكوادر وطنية من منسوبي المستشفى.


وتقدمت إدارة برنامج مستشفى قوى الأمن بالشكر الجزيل لمدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية لمتابعته اليومية للوقاية والاستعدادات لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

مكة المكرمة مستشفى قوى الأمن بمكة العيادات الافتراضية الاتصال المرئي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طبيبك بالصوت والصورة في مستشفى قوى الأمن بمكة.. دون الحاجة إلى المراجعة
سبق

دشن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة برنامج العيادات الافتراضية في كل التخصصات الطبية عن طريق الاتصال المرئي، وذلك من منطلق التيسير على المرضى في ظل انتشار مرض كورونا المستجد وما يمثله من خطورة على المرضى خصوصًا مع الازدحام في انتظار العيادات، وحرصًا من إدارة المستشفى على استمرار الخدمات العلاجية وعدم انقطاعها فقد تقرر اعتماد برنامج العيادات الافتراضية كبديل مؤقت للعيادات التقليدية مع اعتماد أعلى معايير الطب الاتصالي من حيث الخصوصية وسلامة المرضى.

يأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات وزير الداخلية بالحرص على بذل كل الجهود وتسهيل تقديم الخدمة الطبية لمنسوبي وزارة الداخلية وفق أعلى المعايير الطبية.

وقد لاقى تجاوبًا كبيرًا من المرضى، ومن أهم خصائص هذه العيادات أنها تعد عيادات حقيقية من حيث إن الطبيب المعالج يتواصل بالصوت والصورة مع المريض ويستعرض الملف الإلكتروني للمريض بما فيه من متابعات سابقة وأشعة وتحاليل وكل الأدوية ثم يقوم الطبيب بإثبات تفاصيل معاينته للمريض في الملف الإلكتروني، كما يوجه له النصائح الطبية والإرشادات العلاجية ومن ثم يدخل الأدوية والتحاليل والأشعة بالإضافة إلى موعد المتابعة المستقبلي وكل ذلك يتم إلكترونيًا من خلال نظام الملف الإلكتروني ويشعر المريض بكل ذلك عن طريق الرسائل النصية.

ويعد مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة مستشفى رقميًا، بحيث إن كل الإجراءات الطبية والإدارية تُدار من خلال أنظمة إلكترونية حديثة ما أسهم في تنفيذ هذا البرنامج في وقتٍ قياسي وبكوادر وطنية من منسوبي المستشفى.


وتقدمت إدارة برنامج مستشفى قوى الأمن بالشكر الجزيل لمدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية لمتابعته اليومية للوقاية والاستعدادات لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
02:09 AM

طبيبك بالصوت والصورة في مستشفى قوى الأمن بمكة.. دون الحاجة إلى المراجعة

بدعم وتوجيه من وزير الداخلية.. والبرنامج لاقى تجاوبًا كبيرًا من المرضى

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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7,650

دشن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة برنامج العيادات الافتراضية في كل التخصصات الطبية عن طريق الاتصال المرئي، وذلك من منطلق التيسير على المرضى في ظل انتشار مرض كورونا المستجد وما يمثله من خطورة على المرضى خصوصًا مع الازدحام في انتظار العيادات، وحرصًا من إدارة المستشفى على استمرار الخدمات العلاجية وعدم انقطاعها فقد تقرر اعتماد برنامج العيادات الافتراضية كبديل مؤقت للعيادات التقليدية مع اعتماد أعلى معايير الطب الاتصالي من حيث الخصوصية وسلامة المرضى.

يأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات وزير الداخلية بالحرص على بذل كل الجهود وتسهيل تقديم الخدمة الطبية لمنسوبي وزارة الداخلية وفق أعلى المعايير الطبية.

وقد لاقى تجاوبًا كبيرًا من المرضى، ومن أهم خصائص هذه العيادات أنها تعد عيادات حقيقية من حيث إن الطبيب المعالج يتواصل بالصوت والصورة مع المريض ويستعرض الملف الإلكتروني للمريض بما فيه من متابعات سابقة وأشعة وتحاليل وكل الأدوية ثم يقوم الطبيب بإثبات تفاصيل معاينته للمريض في الملف الإلكتروني، كما يوجه له النصائح الطبية والإرشادات العلاجية ومن ثم يدخل الأدوية والتحاليل والأشعة بالإضافة إلى موعد المتابعة المستقبلي وكل ذلك يتم إلكترونيًا من خلال نظام الملف الإلكتروني ويشعر المريض بكل ذلك عن طريق الرسائل النصية.

ويعد مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة مستشفى رقميًا، بحيث إن كل الإجراءات الطبية والإدارية تُدار من خلال أنظمة إلكترونية حديثة ما أسهم في تنفيذ هذا البرنامج في وقتٍ قياسي وبكوادر وطنية من منسوبي المستشفى.


وتقدمت إدارة برنامج مستشفى قوى الأمن بالشكر الجزيل لمدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية لمتابعته اليومية للوقاية والاستعدادات لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

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