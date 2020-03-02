النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت تعلن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بـ "كورونا"

وزارة الصحة أكّدت أن الرقم خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند؛ مجدّداً، أن المصابين بحالة مستقرة وجيدة.

ووفق صحيفة "القبس" المحلية أوضحت وكيلة «الصحة العامة» بثينة المضف؛ أن جميع الحالات الـ 10 الجديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران؛ لافتة إلى أنهم جميعاً من الموجودين في الحجر الصحي.

وشدّدت على حرص الوزارة على مبدأ الشفافية في التعاطي مع هذه المسألة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت تعلن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بـ "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند؛ مجدّداً، أن المصابين بحالة مستقرة وجيدة.

ووفق صحيفة "القبس" المحلية أوضحت وكيلة «الصحة العامة» بثينة المضف؛ أن جميع الحالات الـ 10 الجديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران؛ لافتة إلى أنهم جميعاً من الموجودين في الحجر الصحي.

وشدّدت على حرص الوزارة على مبدأ الشفافية في التعاطي مع هذه المسألة.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
10:28 AM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
12:21 PM

الكويت تعلن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بـ "كورونا"

وزارة الصحة أكّدت أن الرقم خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,017

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند؛ مجدّداً، أن المصابين بحالة مستقرة وجيدة.

ووفق صحيفة "القبس" المحلية أوضحت وكيلة «الصحة العامة» بثينة المضف؛ أن جميع الحالات الـ 10 الجديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران؛ لافتة إلى أنهم جميعاً من الموجودين في الحجر الصحي.

وشدّدت على حرص الوزارة على مبدأ الشفافية في التعاطي مع هذه المسألة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,923
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,613
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,826
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,058

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة