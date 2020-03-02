الكويت تعلن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بـ "كورونا"

وزارة الصحة أكّدت أن الرقم خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند؛ مجدّداً، أن المصابين بحالة مستقرة وجيدة.

ووفق صحيفة "القبس" المحلية أوضحت وكيلة «الصحة العامة» بثينة المضف؛ أن جميع الحالات الـ 10 الجديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران؛ لافتة إلى أنهم جميعاً من الموجودين في الحجر الصحي.

وشدّدت على حرص الوزارة على مبدأ الشفافية في التعاطي مع هذه المسألة.