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بتعاون الجهات الأمنية.. إزالة كلية لـ40 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة

"العبيد" داعيًا للإبلاغ: لا تهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات؛ ممثلة ‫في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حظائر عشوائية بمخطط الجفري بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد، أن الفِرَق الرقابية تمكنت من إزالة 40 حظيرة عشوائية مخالفة، وتم إزالتها كليًّا بمشاركة الجهات المعنية.

وأشار "العبيد" إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من العشوائيات والمحافظة على الإصحاح البيئي وتحسين المشهد الحضاري؛ مؤكدًا أنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تَعَدٍّ يُرصَد في أي موقع؛ وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) وقنوات الأمانة الرسمية.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتعاون الجهات الأمنية.. إزالة كلية لـ40 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة
سبق

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات؛ ممثلة ‫في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حظائر عشوائية بمخطط الجفري بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد، أن الفِرَق الرقابية تمكنت من إزالة 40 حظيرة عشوائية مخالفة، وتم إزالتها كليًّا بمشاركة الجهات المعنية.

وأشار "العبيد" إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من العشوائيات والمحافظة على الإصحاح البيئي وتحسين المشهد الحضاري؛ مؤكدًا أنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تَعَدٍّ يُرصَد في أي موقع؛ وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) وقنوات الأمانة الرسمية.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
09:52 AM

بتعاون الجهات الأمنية.. إزالة كلية لـ40 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة

"العبيد" داعيًا للإبلاغ: لا تهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,459

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات؛ ممثلة ‫في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حظائر عشوائية بمخطط الجفري بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد، أن الفِرَق الرقابية تمكنت من إزالة 40 حظيرة عشوائية مخالفة، وتم إزالتها كليًّا بمشاركة الجهات المعنية.

وأشار "العبيد" إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من العشوائيات والمحافظة على الإصحاح البيئي وتحسين المشهد الحضاري؛ مؤكدًا أنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تَعَدٍّ يُرصَد في أي موقع؛ وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) وقنوات الأمانة الرسمية.

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