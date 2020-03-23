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قدّمت عشرات البرامج التوعوية من الفيروس.. "كورونا" يضرب أبرز مذيعة إيرانية

كانت قد أجرت مقابلة مع نائب وزير الصحة الذي أُصيب بالفيروس وتعافى منه

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الإثنين، إصابة أشهر مذيعة أخبار لديها بفيروس كورونا.

وقال مدير العلاقات العامة في هيئة التلفزيون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "المذيعة البارزة في التلفزيون الإيراني الدكتورة، عاطفة ميرسيدي؛ أصيبت بفيروس كورونا المستجد"، مضيفاً أنها "حالياً في الحجر الصحي".

ووفق "روسيا اليوم" قدّمت ميرسيدي؛ أخيراً عشرات البرامج على التلفزيون الرسمي للتوعية من خطر فيروس كورونا، وكانت قد أجرت مقابلة مع إيرج حريرجي؛ نائب وزير الصحة الإيراني الذي أُصيب بالفيروس وتعافى منه أخيراً.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا، إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصاً.

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قدّمت عشرات البرامج التوعوية من الفيروس.. "كورونا" يضرب أبرز مذيعة إيرانية
سبق

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الإثنين، إصابة أشهر مذيعة أخبار لديها بفيروس كورونا.

وقال مدير العلاقات العامة في هيئة التلفزيون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "المذيعة البارزة في التلفزيون الإيراني الدكتورة، عاطفة ميرسيدي؛ أصيبت بفيروس كورونا المستجد"، مضيفاً أنها "حالياً في الحجر الصحي".

ووفق "روسيا اليوم" قدّمت ميرسيدي؛ أخيراً عشرات البرامج على التلفزيون الرسمي للتوعية من خطر فيروس كورونا، وكانت قد أجرت مقابلة مع إيرج حريرجي؛ نائب وزير الصحة الإيراني الذي أُصيب بالفيروس وتعافى منه أخيراً.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا، إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصاً.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:01 PM

قدّمت عشرات البرامج التوعوية من الفيروس.. "كورونا" يضرب أبرز مذيعة إيرانية

كانت قد أجرت مقابلة مع نائب وزير الصحة الذي أُصيب بالفيروس وتعافى منه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الإثنين، إصابة أشهر مذيعة أخبار لديها بفيروس كورونا.

وقال مدير العلاقات العامة في هيئة التلفزيون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "المذيعة البارزة في التلفزيون الإيراني الدكتورة، عاطفة ميرسيدي؛ أصيبت بفيروس كورونا المستجد"، مضيفاً أنها "حالياً في الحجر الصحي".

ووفق "روسيا اليوم" قدّمت ميرسيدي؛ أخيراً عشرات البرامج على التلفزيون الرسمي للتوعية من خطر فيروس كورونا، وكانت قد أجرت مقابلة مع إيرج حريرجي؛ نائب وزير الصحة الإيراني الذي أُصيب بالفيروس وتعافى منه أخيراً.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا، إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصاً.

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