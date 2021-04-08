صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية جميعهم في العقد الثالث من العمر، متلبسين بانتحالهم صفة رجال الأمن، ودخولهم مقر سكن شخصيْن من جنسيتهم بمحافظة جدة، أحدهما مقيم والآخر مخالف لنظام أمن الحدود.. وقد ضُبِط في سكنهما مبالغ مالية ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم جميعًا، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتم إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

مكة المكرمة.. الجهات الأمنية تقبض على 3 مقيمين باكستانيين انتحلوا صفة رجال الأمن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-08 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية جميعهم في العقد الثالث من العمر، متلبسين بانتحالهم صفة رجال الأمن، ودخولهم مقر سكن شخصيْن من جنسيتهم بمحافظة جدة، أحدهما مقيم والآخر مخالف لنظام أمن الحدود.. وقد ضُبِط في سكنهما مبالغ مالية ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم جميعًا، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتم إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442 08:48 AM

مكة المكرمة.. الجهات الأمنية تقبض على 3 مقيمين باكستانيين انتحلوا صفة رجال الأمن ضُبِط في سكنهما مبالغ مالية ومواد مخدرة





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية جميعهم في العقد الثالث من العمر، متلبسين بانتحالهم صفة رجال الأمن، ودخولهم مقر سكن شخصيْن من جنسيتهم بمحافظة جدة، أحدهما مقيم والآخر مخالف لنظام أمن الحدود.. وقد ضُبِط في سكنهما مبالغ مالية ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم جميعًا، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتم إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.