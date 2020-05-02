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مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

علمت "سبق" من مصادرها أنه لا صحة للأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن تغير مواعيد منع التجول الحالية .

يشار إلى أن الجهات المعنية تكرر على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أنه لا صحة للأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن تغير مواعيد منع التجول الحالية .

يشار إلى أن الجهات المعنية تكرر على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
03:03 AM
اخر تعديل
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
03:09 AM

مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
12,207

علمت "سبق" من مصادرها أنه لا صحة للأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن تغير مواعيد منع التجول الحالية .

يشار إلى أن الجهات المعنية تكرر على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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