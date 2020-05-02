علمت "سبق" من مصادرها أنه لا صحة للأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن تغير مواعيد منع التجول الحالية .
يشار إلى أن الجهات المعنية تكرر على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية
علمت "سبق" من مصادرها أنه لا صحة للأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن تغير مواعيد منع التجول الحالية .
يشار إلى أن الجهات المعنية تكرر على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
علمت "سبق" من مصادرها أنه لا صحة للأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن تغير مواعيد منع التجول الحالية .
مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية
علمت "سبق" من مصادرها أنه لا صحة للأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن تغير مواعيد منع التجول الحالية .
يشار إلى أن الجهات المعنية تكرر على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.