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بالأسماء.. مدير "تعليم القريات" يعتمد المرشحين للمدارس والمراكز الليلية

"الدهمشي": بناءً على معايير وزارية تمّ تطبيقها على جميع المتقدمين

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، أسماء المعلمين المرشحين للعمل في المراكز والمدارس الليلية للفصل الدراسي الأول (1440/ 1441هـ).

وأوضح رئيس تعليم الكِبار عبدالعزيز بن مضحي الدهمشي، أن الترشيح جاء بناءً على معايير وزارية تمّ تطبيقها على جميع المتقدمين، مؤكداً على جميع المرشحين سرعة المباشرة في المراكز والمدارس ابتداء من يوم الاثنين (٣/ 1/ ١٤٤١هـ).

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بالأسماء.. مدير "تعليم القريات" يعتمد المرشحين للمدارس والمراكز الليلية
سبق

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، أسماء المعلمين المرشحين للعمل في المراكز والمدارس الليلية للفصل الدراسي الأول (1440/ 1441هـ).

وأوضح رئيس تعليم الكِبار عبدالعزيز بن مضحي الدهمشي، أن الترشيح جاء بناءً على معايير وزارية تمّ تطبيقها على جميع المتقدمين، مؤكداً على جميع المرشحين سرعة المباشرة في المراكز والمدارس ابتداء من يوم الاثنين (٣/ 1/ ١٤٤١هـ).

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
02:39 PM
اخر تعديل
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
05:37 PM

بالأسماء.. مدير "تعليم القريات" يعتمد المرشحين للمدارس والمراكز الليلية

"الدهمشي": بناءً على معايير وزارية تمّ تطبيقها على جميع المتقدمين

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
0
842

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، أسماء المعلمين المرشحين للعمل في المراكز والمدارس الليلية للفصل الدراسي الأول (1440/ 1441هـ).

وأوضح رئيس تعليم الكِبار عبدالعزيز بن مضحي الدهمشي، أن الترشيح جاء بناءً على معايير وزارية تمّ تطبيقها على جميع المتقدمين، مؤكداً على جميع المرشحين سرعة المباشرة في المراكز والمدارس ابتداء من يوم الاثنين (٣/ 1/ ١٤٤١هـ).

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