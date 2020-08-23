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صندوق تنمية الموارد البشرية: بائع الشاي عمل في 5 وظائف مصرفية وطبية وسياحية

وفقًا للسجلات الإدارية والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أنه تم التواصل ولقاء الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يمتهن بيع شاي الجمر بزي التخرج، وتحدث خلال المقطع عن عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم حمله لدرجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية، وذلك لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.
واتضح وفقاً للسجلات الإدارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل (طاقات) التابعة للصندوق، أن الشاب سبق أن عمل في 5 فرص وظيفية تنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف 8000 ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق تنمية الموارد البشرية: بائع الشاي عمل في 5 وظائف مصرفية وطبية وسياحية
سبق

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أنه تم التواصل ولقاء الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يمتهن بيع شاي الجمر بزي التخرج، وتحدث خلال المقطع عن عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم حمله لدرجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية، وذلك لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.
واتضح وفقاً للسجلات الإدارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل (طاقات) التابعة للصندوق، أن الشاب سبق أن عمل في 5 فرص وظيفية تنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف 8000 ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
05:31 PM
اخر تعديل
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
05:51 PM

صندوق تنمية الموارد البشرية: بائع الشاي عمل في 5 وظائف مصرفية وطبية وسياحية

وفقًا للسجلات الإدارية والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
2,164

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أنه تم التواصل ولقاء الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يمتهن بيع شاي الجمر بزي التخرج، وتحدث خلال المقطع عن عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم حمله لدرجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية، وذلك لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.
واتضح وفقاً للسجلات الإدارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل (طاقات) التابعة للصندوق، أن الشاب سبق أن عمل في 5 فرص وظيفية تنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف 8000 ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها.

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