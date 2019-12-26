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وزير الصحة اليمني يشيد بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي في بلاده

شكر وقوف المملكة بجانب الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات والأزمات

ثَمَّنَ وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للقطاع الصحي في اليمن.

وقال "باعوم" إن وزارة الصحة تسلمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن 50 طناً من الأدوية الأساسية والتخصصية ومستلزمات طبية، مخصصة لمحافظات عدن وتعز والحديدة.

وأضاف لـ"سبق": تأتي هذه الدفعة في إطار دفعات مستمرة، مقدمة للمستشفيات في عدن والساحل الغربي، ضمن التنسيق المستمر بين الحكومة اليمنية والمركز.

ونوه إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعد من أكبر الداعمين للقطاع الصحي في اليمن، وفي كل القطاعات المرتبطة بالخدمات الأساسية بشكل عام.

وقدم الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على وقوفها إلى جانب الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات والأزمات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار علاقات الأخوة والجوار الثابتة منذ القدم.

وزير الصحة العامة والسكان اليمني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة اليمني يشيد بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي في بلاده
سبق

ثَمَّنَ وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للقطاع الصحي في اليمن.

وقال "باعوم" إن وزارة الصحة تسلمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن 50 طناً من الأدوية الأساسية والتخصصية ومستلزمات طبية، مخصصة لمحافظات عدن وتعز والحديدة.

وأضاف لـ"سبق": تأتي هذه الدفعة في إطار دفعات مستمرة، مقدمة للمستشفيات في عدن والساحل الغربي، ضمن التنسيق المستمر بين الحكومة اليمنية والمركز.

ونوه إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعد من أكبر الداعمين للقطاع الصحي في اليمن، وفي كل القطاعات المرتبطة بالخدمات الأساسية بشكل عام.

وقدم الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على وقوفها إلى جانب الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات والأزمات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار علاقات الأخوة والجوار الثابتة منذ القدم.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
11:30 PM

وزير الصحة اليمني يشيد بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي في بلاده

شكر وقوف المملكة بجانب الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات والأزمات

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
198

ثَمَّنَ وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للقطاع الصحي في اليمن.

وقال "باعوم" إن وزارة الصحة تسلمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن 50 طناً من الأدوية الأساسية والتخصصية ومستلزمات طبية، مخصصة لمحافظات عدن وتعز والحديدة.

وأضاف لـ"سبق": تأتي هذه الدفعة في إطار دفعات مستمرة، مقدمة للمستشفيات في عدن والساحل الغربي، ضمن التنسيق المستمر بين الحكومة اليمنية والمركز.

ونوه إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعد من أكبر الداعمين للقطاع الصحي في اليمن، وفي كل القطاعات المرتبطة بالخدمات الأساسية بشكل عام.

وقدم الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على وقوفها إلى جانب الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات والأزمات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار علاقات الأخوة والجوار الثابتة منذ القدم.

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