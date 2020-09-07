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إدارة "النصر" تنفي تفاوض "الحلافي" مع لاعبي "الاتحاد" بشكل مباشر

توعّدت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من اتهم النادي ومسؤوليه

نفت إدارة نادي النصر في بيان رسمي، مفاوضة لاعبين من نادي الاتحاد بشكل مباشر، مشيرةً إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه من اتهم النادي ومسؤوليه في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

وأوضحت إدارة النصر في بيان بثته عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" اليوم الاثنين: أنه "استنادا لمبدأ الشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة نادي النصر مع جماهير النصر خاصة والوسط الرياضي بشكل عام، عندما يزج باسم نادي النصر في اتهامات باطلة، وتوضيحا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين باتهام المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي، بالتفاوض مع لاعبين من نادي الاتحاد بشكل مباشر، فإن مجلس إدارة نادي النصر ينفي هذا الخبر بشكل قاطع والذي هو (إدعاء) يتطلب إثبات".

وأضافت: "وحقيقة ما حدث في هذا الشأن هو اتصال قبل شهر تقريباً بين رئيس نادي النصر صفوان السويكت، ورئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، وسؤاله عن إمكانية التفاوض بين الإدارتين بشأن انتقال أو إعارة للاعبين من نادي الاتحاد إلى نادي النصر استنادا لطرق التفاوض القانونية وفق المادة (الثالثة والثلاثين الفقرة الخامسة) من لائحة الاحتراف، فكان رد رئيس نادي الاتحاد هو تأجيل دراسة هذا الأمر والرد بشأنه مستقبلاً".

وتابعت: "وبعد مباراة نادي النصر مع شقيقه نادي الاتحاد مباشرة، تقابل المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي مع رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، وتكرر الحديث في ذات الموضوع".

واختمت إدارة النصر بيانها بالقول: إن "النادي في هذا الإيضاح لا يغفل رصده لكل من اتهم النادي ومسؤوليه وأساء عبر وسائل الإعلام بلا إثبات، ولذا فالإدارة القانونية بالنادي رصدت ما صدر من بعض الإعلاميين من تأكيد لهذا الاتهام، وبدأت بالإجراءات القانونية تجاه مخالفتهم وفق ما نصت عليه الأنظمة والله الموفق".

نادي النصر نادي الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إدارة "النصر" تنفي تفاوض "الحلافي" مع لاعبي "الاتحاد" بشكل مباشر
سبق

نفت إدارة نادي النصر في بيان رسمي، مفاوضة لاعبين من نادي الاتحاد بشكل مباشر، مشيرةً إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه من اتهم النادي ومسؤوليه في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

وأوضحت إدارة النصر في بيان بثته عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" اليوم الاثنين: أنه "استنادا لمبدأ الشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة نادي النصر مع جماهير النصر خاصة والوسط الرياضي بشكل عام، عندما يزج باسم نادي النصر في اتهامات باطلة، وتوضيحا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين باتهام المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي، بالتفاوض مع لاعبين من نادي الاتحاد بشكل مباشر، فإن مجلس إدارة نادي النصر ينفي هذا الخبر بشكل قاطع والذي هو (إدعاء) يتطلب إثبات".

وأضافت: "وحقيقة ما حدث في هذا الشأن هو اتصال قبل شهر تقريباً بين رئيس نادي النصر صفوان السويكت، ورئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، وسؤاله عن إمكانية التفاوض بين الإدارتين بشأن انتقال أو إعارة للاعبين من نادي الاتحاد إلى نادي النصر استنادا لطرق التفاوض القانونية وفق المادة (الثالثة والثلاثين الفقرة الخامسة) من لائحة الاحتراف، فكان رد رئيس نادي الاتحاد هو تأجيل دراسة هذا الأمر والرد بشأنه مستقبلاً".

وتابعت: "وبعد مباراة نادي النصر مع شقيقه نادي الاتحاد مباشرة، تقابل المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي مع رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، وتكرر الحديث في ذات الموضوع".

واختمت إدارة النصر بيانها بالقول: إن "النادي في هذا الإيضاح لا يغفل رصده لكل من اتهم النادي ومسؤوليه وأساء عبر وسائل الإعلام بلا إثبات، ولذا فالإدارة القانونية بالنادي رصدت ما صدر من بعض الإعلاميين من تأكيد لهذا الاتهام، وبدأت بالإجراءات القانونية تجاه مخالفتهم وفق ما نصت عليه الأنظمة والله الموفق".

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
05:46 PM

إدارة "النصر" تنفي تفاوض "الحلافي" مع لاعبي "الاتحاد" بشكل مباشر

توعّدت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من اتهم النادي ومسؤوليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفت إدارة نادي النصر في بيان رسمي، مفاوضة لاعبين من نادي الاتحاد بشكل مباشر، مشيرةً إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه من اتهم النادي ومسؤوليه في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

وأوضحت إدارة النصر في بيان بثته عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" اليوم الاثنين: أنه "استنادا لمبدأ الشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة نادي النصر مع جماهير النصر خاصة والوسط الرياضي بشكل عام، عندما يزج باسم نادي النصر في اتهامات باطلة، وتوضيحا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين باتهام المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي، بالتفاوض مع لاعبين من نادي الاتحاد بشكل مباشر، فإن مجلس إدارة نادي النصر ينفي هذا الخبر بشكل قاطع والذي هو (إدعاء) يتطلب إثبات".

وأضافت: "وحقيقة ما حدث في هذا الشأن هو اتصال قبل شهر تقريباً بين رئيس نادي النصر صفوان السويكت، ورئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، وسؤاله عن إمكانية التفاوض بين الإدارتين بشأن انتقال أو إعارة للاعبين من نادي الاتحاد إلى نادي النصر استنادا لطرق التفاوض القانونية وفق المادة (الثالثة والثلاثين الفقرة الخامسة) من لائحة الاحتراف، فكان رد رئيس نادي الاتحاد هو تأجيل دراسة هذا الأمر والرد بشأنه مستقبلاً".

وتابعت: "وبعد مباراة نادي النصر مع شقيقه نادي الاتحاد مباشرة، تقابل المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي مع رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، وتكرر الحديث في ذات الموضوع".

واختمت إدارة النصر بيانها بالقول: إن "النادي في هذا الإيضاح لا يغفل رصده لكل من اتهم النادي ومسؤوليه وأساء عبر وسائل الإعلام بلا إثبات، ولذا فالإدارة القانونية بالنادي رصدت ما صدر من بعض الإعلاميين من تأكيد لهذا الاتهام، وبدأت بالإجراءات القانونية تجاه مخالفتهم وفق ما نصت عليه الأنظمة والله الموفق".

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