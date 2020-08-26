وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "تودّ الهيئة أن تُبيّن أنه لم يصدر منها بيان الصيد لهذا العام. وسوف يتم الإعلان عنه قريبًا بإذن الله".

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنه لم يصدر حتى الآن بيان بشأن ممارسة الصيد لهذا العام.

"الحياة الفطرية": لم نصدر أي بيانات بخصوص ممارسة الصيد لهذا العام منصور الشلاقي سبق 2020-08-26 أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنه لم يصدر حتى الآن بيان بشأن ممارسة الصيد لهذا العام. وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "تودّ الهيئة أن تُبيّن أنه لم يصدر منها بيان الصيد لهذا العام. وسوف يتم الإعلان عنه قريبًا بإذن الله".

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 04:51 PM

"الحياة الفطرية": لم نصدر أي بيانات بخصوص ممارسة الصيد لهذا العام قالت: سيتم الإعلان عنه قريبًا





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أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنه لم يصدر حتى الآن بيان بشأن ممارسة الصيد لهذا العام.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "تودّ الهيئة أن تُبيّن أنه لم يصدر منها بيان الصيد لهذا العام. وسوف يتم الإعلان عنه قريبًا بإذن الله".