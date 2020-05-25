"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على 6 مناطق

سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة وغربها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة ومرتفعاتها؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم.. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال وشمال غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.