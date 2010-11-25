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السفير السعودي في باكستان يشيد بدور "الشؤون الإسلامية" عبر برامج الملحقية في جائحة كورونا

"المالكي" في زيارة تفقدية لمقر الملحقية بإسلام آباد

نوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي بالجهود التي تقدمها الملحقية الدينية بالسفارة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر منهج الوسطية والاعتدال وتعزيز التعاون مع المؤسسة الدينية الحكومية ومع الجمعيات الأهلية في كل ما يخدم الدعوة الإسلامية في باكستان.

جاء ذلك في تصريح للسفير عقب الجولة التفقدية التي قام بها اليوم لمقر المحلقية بالعاصمة إسلام آباد، حيث كان في استقباله الملحق الديني المكلف متعب الجديعي ومنسوبو الملحقية من إداريين ودعاة.

وأشاد "المالكي" خلال الجولة التفقدية بما شاهده من جهود وبرامج نفذتها الملحقية خلال جائحة كورونا منها محاضرات وندوات وبرامج توعوية للإسهام في نشر الوعي بالوسائل الشرعي لتوقي ذلك الوباء الخطير.

كما أشاد السفير المالكي بالبرامج والمشروعات الإنسانية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مدن وقرى باكستان، ومنها برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور، وبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وهو من البرامج النوعية التي تحظى بتقدير واسع في باكستان على المستوى الرسمي والشعبي.

وقدم السفير المالكي في ختام جولته التفقدية الشكر والتقدير للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته الدؤوبة لكل أعمال وبرامج الملحقية المتنوعة لتحقيق الرسالة والأهداف السامية لعملها، كما شكر كل العاملين فيها لتحقيق رسالة المملكة في خدمة الإسلام ونشر تعاليمه السمحة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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السفير السعودي في باكستان يشيد بدور "الشؤون الإسلامية" عبر برامج الملحقية في جائحة كورونا
سبق

نوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي بالجهود التي تقدمها الملحقية الدينية بالسفارة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر منهج الوسطية والاعتدال وتعزيز التعاون مع المؤسسة الدينية الحكومية ومع الجمعيات الأهلية في كل ما يخدم الدعوة الإسلامية في باكستان.

جاء ذلك في تصريح للسفير عقب الجولة التفقدية التي قام بها اليوم لمقر المحلقية بالعاصمة إسلام آباد، حيث كان في استقباله الملحق الديني المكلف متعب الجديعي ومنسوبو الملحقية من إداريين ودعاة.

وأشاد "المالكي" خلال الجولة التفقدية بما شاهده من جهود وبرامج نفذتها الملحقية خلال جائحة كورونا منها محاضرات وندوات وبرامج توعوية للإسهام في نشر الوعي بالوسائل الشرعي لتوقي ذلك الوباء الخطير.

كما أشاد السفير المالكي بالبرامج والمشروعات الإنسانية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مدن وقرى باكستان، ومنها برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور، وبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وهو من البرامج النوعية التي تحظى بتقدير واسع في باكستان على المستوى الرسمي والشعبي.

وقدم السفير المالكي في ختام جولته التفقدية الشكر والتقدير للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته الدؤوبة لكل أعمال وبرامج الملحقية المتنوعة لتحقيق الرسالة والأهداف السامية لعملها، كما شكر كل العاملين فيها لتحقيق رسالة المملكة في خدمة الإسلام ونشر تعاليمه السمحة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
10:42 PM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
10:54 PM

السفير السعودي في باكستان يشيد بدور "الشؤون الإسلامية" عبر برامج الملحقية في جائحة كورونا

"المالكي" في زيارة تفقدية لمقر الملحقية بإسلام آباد

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عبدالله العنزي - الرياض
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نوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي بالجهود التي تقدمها الملحقية الدينية بالسفارة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر منهج الوسطية والاعتدال وتعزيز التعاون مع المؤسسة الدينية الحكومية ومع الجمعيات الأهلية في كل ما يخدم الدعوة الإسلامية في باكستان.

جاء ذلك في تصريح للسفير عقب الجولة التفقدية التي قام بها اليوم لمقر المحلقية بالعاصمة إسلام آباد، حيث كان في استقباله الملحق الديني المكلف متعب الجديعي ومنسوبو الملحقية من إداريين ودعاة.

وأشاد "المالكي" خلال الجولة التفقدية بما شاهده من جهود وبرامج نفذتها الملحقية خلال جائحة كورونا منها محاضرات وندوات وبرامج توعوية للإسهام في نشر الوعي بالوسائل الشرعي لتوقي ذلك الوباء الخطير.

كما أشاد السفير المالكي بالبرامج والمشروعات الإنسانية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مدن وقرى باكستان، ومنها برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور، وبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وهو من البرامج النوعية التي تحظى بتقدير واسع في باكستان على المستوى الرسمي والشعبي.

وقدم السفير المالكي في ختام جولته التفقدية الشكر والتقدير للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته الدؤوبة لكل أعمال وبرامج الملحقية المتنوعة لتحقيق الرسالة والأهداف السامية لعملها، كما شكر كل العاملين فيها لتحقيق رسالة المملكة في خدمة الإسلام ونشر تعاليمه السمحة.

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