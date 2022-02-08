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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12225 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال لـ 154 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 23.31 نقطة ليقفل عند مستوى 12225.88 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 154 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساسكو، وبوبا العربية، ووقت اللياقة، وأسواق عبدالله العثيم، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، وأمانة للتأمين، وصادرات، وسلامة، والعالمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.90% و4.68%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وساسكو، والإنماء، وكيان السعودية، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات ساسكو، والراجحي، والإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 84.31 نقطة ليقفل عند مستوى 25365.73 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 106 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون 720 ألف سهم تقاسمتها 5261 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12225 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 23.31 نقطة ليقفل عند مستوى 12225.88 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 154 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساسكو، وبوبا العربية، ووقت اللياقة، وأسواق عبدالله العثيم، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، وأمانة للتأمين، وصادرات، وسلامة، والعالمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.90% و4.68%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وساسكو، والإنماء، وكيان السعودية، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات ساسكو، والراجحي، والإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 84.31 نقطة ليقفل عند مستوى 25365.73 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 106 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون 720 ألف سهم تقاسمتها 5261 صفقة.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
03:51 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12225 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال لـ 154 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 23.31 نقطة ليقفل عند مستوى 12225.88 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 154 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساسكو، وبوبا العربية، ووقت اللياقة، وأسواق عبدالله العثيم، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، وأمانة للتأمين، وصادرات، وسلامة، والعالمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.90% و4.68%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وساسكو، والإنماء، وكيان السعودية، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات ساسكو، والراجحي، والإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 84.31 نقطة ليقفل عند مستوى 25365.73 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 106 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون 720 ألف سهم تقاسمتها 5261 صفقة.

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