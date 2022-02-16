"المنتشري" يدشِّن البرنامج التنشيطي الثالث للضباط بجدة

للوصول لتقديم خدمات الدفاع المدني بشكل مميز للجميع

دشن اليوم مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشري، البرنامج التنشيطي الثالث للضباط، وذلك بمقر مركز وميدان التدريب بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة.

وذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن البرنامج يستهدف الضباط برتبة (ملازم أول- ملازم- خريج) لتطوير أدائهم في جميع أعمال الدفاع المدني، منها أعمال وإجراءات السلامة والتخطيط والحماية المدنية، وإجراءات التحقيق والمعاينة لتحديد أسباب الحريق.

وفي كلمة للواء المنتشري أكد اهتمام المديرية بتطوير جميع العاملين بها تحقيقًا لرؤية السعودية ٢٠٣٠ من أجل الوصول لتقديم خدمات الدفاع المدني بشكل مميز للجميع.

ويأتي البرنامج امتدادًا للبرامج التي أُقيمت خلال الأعوام الماضية.