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وزارة الخارجية المصرية تعلن ضياع "ختم شعار الجمهورية"

جاء ذلك في إعلان بصحيفة حكومية

أعلنت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الخارجية المصرية، عن فقد البصمة رقم 13533، الخاصة بخاتم شعار الجمهورية.

وجاء هذا الإعلان في إحدى صفحات الإعلانات بواحدة من الصحف الحكومية المصرية، ضمن المكان المخصص للإعلان عن الأشياء المفقودة.

وقالت مصادر في الوزارة: إن نشر الإعلان هو إجراء قانوني؛ للتمكّن من استخراج بدل فاقد للختم المفقود، طبقاً لصحيفة "الوطن" المصرية الخاصة.

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اعلان
وزارة الخارجية المصرية تعلن ضياع "ختم شعار الجمهورية"
سبق

أعلنت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الخارجية المصرية، عن فقد البصمة رقم 13533، الخاصة بخاتم شعار الجمهورية.

وجاء هذا الإعلان في إحدى صفحات الإعلانات بواحدة من الصحف الحكومية المصرية، ضمن المكان المخصص للإعلان عن الأشياء المفقودة.

وقالت مصادر في الوزارة: إن نشر الإعلان هو إجراء قانوني؛ للتمكّن من استخراج بدل فاقد للختم المفقود، طبقاً لصحيفة "الوطن" المصرية الخاصة.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
04:24 PM

وزارة الخارجية المصرية تعلن ضياع "ختم شعار الجمهورية"

جاء ذلك في إعلان بصحيفة حكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الخارجية المصرية، عن فقد البصمة رقم 13533، الخاصة بخاتم شعار الجمهورية.

وجاء هذا الإعلان في إحدى صفحات الإعلانات بواحدة من الصحف الحكومية المصرية، ضمن المكان المخصص للإعلان عن الأشياء المفقودة.

وقالت مصادر في الوزارة: إن نشر الإعلان هو إجراء قانوني؛ للتمكّن من استخراج بدل فاقد للختم المفقود، طبقاً لصحيفة "الوطن" المصرية الخاصة.

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