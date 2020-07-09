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لا وفيات .. إصابة 10 تونسيين جدد بـ"كورونا"

عدد المرضى بالفيروس بلغ 1.230

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الخميس)، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1.230 حالة إصابة مؤكدة في البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان بتسجيل 1055 حالة تعافٍ من الفيروس، وعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة؛ وذلك منذ اكتشاف أول إصابة بهذا الفيروس في تونس.

فيروس كورونا الجديد

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لا وفيات .. إصابة 10 تونسيين جدد بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الخميس)، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1.230 حالة إصابة مؤكدة في البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان بتسجيل 1055 حالة تعافٍ من الفيروس، وعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة؛ وذلك منذ اكتشاف أول إصابة بهذا الفيروس في تونس.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
10:21 PM

لا وفيات .. إصابة 10 تونسيين جدد بـ"كورونا"

عدد المرضى بالفيروس بلغ 1.230

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الخميس)، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1.230 حالة إصابة مؤكدة في البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان بتسجيل 1055 حالة تعافٍ من الفيروس، وعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة؛ وذلك منذ اكتشاف أول إصابة بهذا الفيروس في تونس.

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