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"غرفة الشرقية" تطلق مبادرة "يد واحدة" لتعليق الإيجارات على المستثمرين

بدعم أمير المنطقة ونائبه أعفت المستأجرين لديها لمدة شهرين من سداد الإيجار

أعلن رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي عن إطلاق الغرفة مبادرة "يد واحدة"، بدعم من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

وفي التفاصيل، تهدف المبادرة لدعم المستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، داعياً ملاك المجمعات والمراكز التجارية وملاك العقارات التجارية وقطاع الأعمال إلى المشاركة بالمبادرة من خلال إعفاء المستأجرين لديهم ممن تأثرت أعمالهم بسبب فترة التوقف أو تقديم الدعم المناسب، والرفع للغرفة بما يتم تقديمه في هذا الصدد ليتم التنويه عنه، كما أعلن رئيس الغرفة وانسجاماً مع هذه المبادرة عن إعفاء الغرفة أصحاب المحلات التجارية المستأجرين لديها من قيمة الإيجار لمدة شهرين للتخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمنع تفشى وباء كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد غرفة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غرفة الشرقية" تطلق مبادرة "يد واحدة" لتعليق الإيجارات على المستثمرين
سبق

أعلن رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي عن إطلاق الغرفة مبادرة "يد واحدة"، بدعم من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

وفي التفاصيل، تهدف المبادرة لدعم المستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، داعياً ملاك المجمعات والمراكز التجارية وملاك العقارات التجارية وقطاع الأعمال إلى المشاركة بالمبادرة من خلال إعفاء المستأجرين لديهم ممن تأثرت أعمالهم بسبب فترة التوقف أو تقديم الدعم المناسب، والرفع للغرفة بما يتم تقديمه في هذا الصدد ليتم التنويه عنه، كما أعلن رئيس الغرفة وانسجاماً مع هذه المبادرة عن إعفاء الغرفة أصحاب المحلات التجارية المستأجرين لديها من قيمة الإيجار لمدة شهرين للتخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمنع تفشى وباء كورونا المستجد.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
10:47 PM

"غرفة الشرقية" تطلق مبادرة "يد واحدة" لتعليق الإيجارات على المستثمرين

بدعم أمير المنطقة ونائبه أعفت المستأجرين لديها لمدة شهرين من سداد الإيجار

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حامد العلي - الدمام
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أعلن رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي عن إطلاق الغرفة مبادرة "يد واحدة"، بدعم من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

وفي التفاصيل، تهدف المبادرة لدعم المستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، داعياً ملاك المجمعات والمراكز التجارية وملاك العقارات التجارية وقطاع الأعمال إلى المشاركة بالمبادرة من خلال إعفاء المستأجرين لديهم ممن تأثرت أعمالهم بسبب فترة التوقف أو تقديم الدعم المناسب، والرفع للغرفة بما يتم تقديمه في هذا الصدد ليتم التنويه عنه، كما أعلن رئيس الغرفة وانسجاماً مع هذه المبادرة عن إعفاء الغرفة أصحاب المحلات التجارية المستأجرين لديها من قيمة الإيجار لمدة شهرين للتخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمنع تفشى وباء كورونا المستجد.

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