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حلول "سابك" من البوليمرات تسهم في إنتاج أولى كمامات N95

مصنوعة بالكامل في المملكة

تمكنت شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية من إنتاج أولى كمامات N95 تصنع في المملكة من مادة البولي بروبيلين المصنعة في "سابك"، وذلك بالتعاون مع شركة ديماس للأقمشة غير المنسوجة، وقد حصل المنتج على الموافقات اللازمة بعد استيفائه متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان، حرص "سابك" على دعم الصناعة الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتمكين المحتوى المحلي والصناعات الإستراتيجية عبر مبادرتها الوطنية نساند، مشيراً إلى أن الشركة تعمل بشكل متكامل مع المؤسسات الصناعية في المملكة، لتوفير الحلول المبتكرة والمستدامة عبر تطوير المواد الأولية التي تدخل في صناعة منتجات ذات أهمية عالية للمجتمع، ورفع جودتها وكفاءتها.

وأضاف البنيان: "أن إنتاج هذه الكمامات محلياً يمثل خطوة مهمة في مجال توطين المنتجات الطبية بما يسهم في تعزيز الوقاية ورفع مستويات الصحة العامة، مشيراً إلى أن مبادرة نساند™ تعمل مع قاعدة واسعة من رواد الأعمال والمصنعين المحليين في مجال توطين الصناعات الإستراتيجية ونقل التقنيات اللازمة لهذه الصناعات".

من جهته قام فريق من شركة "سابك" بزيارة مصنع شركة ديماس ومصنع شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية؛ حيث ثمّن مسؤولو الشركتين جهود "سابك" عبر مبادرتها نساند™ في إنتاج أول مواد خام مخصصة لتصنيع قناع N95 بشكل كامل من مواد وطنية مبتكرة، مؤكدين على نجاح هذه التجربة في تجسيد أهمية التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والعام لدعم المنتجات الوطنية، وتوطين الصناعات في مجال معدات الحماية الشخصية والصحية.

يذكر أن وحدة العمل الإستراتيجية للبتروكيماويات في "سابك" قد أطلقت في سبتمبر الماضي وحدة "العناية الشخصية والرعاية الصحية" لتعزيز التركيز على إنتاج حلول متخصصة توظف الابتكار في تلبية احتياجات الزبائن في هذا المجال، ومواكبة المتغيرات العالمية عبر زيادة إسهام قطاع البتروكيماويات في الصناعات الطبية، لا سيما بعد أن أثّرت جائحة كورونا المستجد على سلاسل الإمداد لمنتجات الحماية الشخصية مما أدى إلى فرض قيود على تصديرها في العديد من الدول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حلول "سابك" من البوليمرات تسهم في إنتاج أولى كمامات N95
سبق

تمكنت شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية من إنتاج أولى كمامات N95 تصنع في المملكة من مادة البولي بروبيلين المصنعة في "سابك"، وذلك بالتعاون مع شركة ديماس للأقمشة غير المنسوجة، وقد حصل المنتج على الموافقات اللازمة بعد استيفائه متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان، حرص "سابك" على دعم الصناعة الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتمكين المحتوى المحلي والصناعات الإستراتيجية عبر مبادرتها الوطنية نساند، مشيراً إلى أن الشركة تعمل بشكل متكامل مع المؤسسات الصناعية في المملكة، لتوفير الحلول المبتكرة والمستدامة عبر تطوير المواد الأولية التي تدخل في صناعة منتجات ذات أهمية عالية للمجتمع، ورفع جودتها وكفاءتها.

وأضاف البنيان: "أن إنتاج هذه الكمامات محلياً يمثل خطوة مهمة في مجال توطين المنتجات الطبية بما يسهم في تعزيز الوقاية ورفع مستويات الصحة العامة، مشيراً إلى أن مبادرة نساند™ تعمل مع قاعدة واسعة من رواد الأعمال والمصنعين المحليين في مجال توطين الصناعات الإستراتيجية ونقل التقنيات اللازمة لهذه الصناعات".

من جهته قام فريق من شركة "سابك" بزيارة مصنع شركة ديماس ومصنع شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية؛ حيث ثمّن مسؤولو الشركتين جهود "سابك" عبر مبادرتها نساند™ في إنتاج أول مواد خام مخصصة لتصنيع قناع N95 بشكل كامل من مواد وطنية مبتكرة، مؤكدين على نجاح هذه التجربة في تجسيد أهمية التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والعام لدعم المنتجات الوطنية، وتوطين الصناعات في مجال معدات الحماية الشخصية والصحية.

يذكر أن وحدة العمل الإستراتيجية للبتروكيماويات في "سابك" قد أطلقت في سبتمبر الماضي وحدة "العناية الشخصية والرعاية الصحية" لتعزيز التركيز على إنتاج حلول متخصصة توظف الابتكار في تلبية احتياجات الزبائن في هذا المجال، ومواكبة المتغيرات العالمية عبر زيادة إسهام قطاع البتروكيماويات في الصناعات الطبية، لا سيما بعد أن أثّرت جائحة كورونا المستجد على سلاسل الإمداد لمنتجات الحماية الشخصية مما أدى إلى فرض قيود على تصديرها في العديد من الدول.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
05:02 PM

حلول "سابك" من البوليمرات تسهم في إنتاج أولى كمامات N95

مصنوعة بالكامل في المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكنت شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية من إنتاج أولى كمامات N95 تصنع في المملكة من مادة البولي بروبيلين المصنعة في "سابك"، وذلك بالتعاون مع شركة ديماس للأقمشة غير المنسوجة، وقد حصل المنتج على الموافقات اللازمة بعد استيفائه متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان، حرص "سابك" على دعم الصناعة الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتمكين المحتوى المحلي والصناعات الإستراتيجية عبر مبادرتها الوطنية نساند، مشيراً إلى أن الشركة تعمل بشكل متكامل مع المؤسسات الصناعية في المملكة، لتوفير الحلول المبتكرة والمستدامة عبر تطوير المواد الأولية التي تدخل في صناعة منتجات ذات أهمية عالية للمجتمع، ورفع جودتها وكفاءتها.

وأضاف البنيان: "أن إنتاج هذه الكمامات محلياً يمثل خطوة مهمة في مجال توطين المنتجات الطبية بما يسهم في تعزيز الوقاية ورفع مستويات الصحة العامة، مشيراً إلى أن مبادرة نساند™ تعمل مع قاعدة واسعة من رواد الأعمال والمصنعين المحليين في مجال توطين الصناعات الإستراتيجية ونقل التقنيات اللازمة لهذه الصناعات".

من جهته قام فريق من شركة "سابك" بزيارة مصنع شركة ديماس ومصنع شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية؛ حيث ثمّن مسؤولو الشركتين جهود "سابك" عبر مبادرتها نساند™ في إنتاج أول مواد خام مخصصة لتصنيع قناع N95 بشكل كامل من مواد وطنية مبتكرة، مؤكدين على نجاح هذه التجربة في تجسيد أهمية التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والعام لدعم المنتجات الوطنية، وتوطين الصناعات في مجال معدات الحماية الشخصية والصحية.

يذكر أن وحدة العمل الإستراتيجية للبتروكيماويات في "سابك" قد أطلقت في سبتمبر الماضي وحدة "العناية الشخصية والرعاية الصحية" لتعزيز التركيز على إنتاج حلول متخصصة توظف الابتكار في تلبية احتياجات الزبائن في هذا المجال، ومواكبة المتغيرات العالمية عبر زيادة إسهام قطاع البتروكيماويات في الصناعات الطبية، لا سيما بعد أن أثّرت جائحة كورونا المستجد على سلاسل الإمداد لمنتجات الحماية الشخصية مما أدى إلى فرض قيود على تصديرها في العديد من الدول.

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