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مدير عام "صحة جازان" الجديد: مشاريعنا الصحية في أولوية وزارة الصحة

​وجه بسرعة الإنجاز وفق الخطة واتخاذ الإجراءات النظامية لمواجهة صعوبات التنفيذ

تفقد مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله نجمي، المشاريع الصحية القائمة في منطقة جازان، واطلع على سير العمل فيها والمعوقات التي تواجهها بما يضمن الإنجاز حسب الجدول الزمني المحدد.

واطلع خلال الجولة التي رافقه فيها مساعد المدير العام للمشاريع والشؤون الهندسية بصحة جازان، المهندس علي جعفري، على المخططات والتصاميم النهائية لمشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام ومشروع مستشفى جازان التخصصي ومستشفى النساء والولادة ومشروع مستشفى العارضة العام.

واستمع خلال الجولة إلى شرح عما تم إنجازه من مدير الموقع والمهندسين المختصين والاستشاري، ووجه بسرعة الإنجاز وفق الخطة الزمنية للمشاريع واتخاذ الإجراءات النظامية فيما يتعلق بالمشاريع التي تواجه صعوبات في التنفيذ.

كما شملت جولة مدير عام صحة جازان في محافظة العارضة زيارة مستشفى العارضة العام والمراكز الصحية، والاطلاع على سير العمل، ورصد الملاحظات ومعالجتها، والبدء في وضع خطة عمل لتحسين وضع المستشفى لحين افتتاج المستشفى الجديد، وكذلك تحسين وضع المراكز الصحية، وتحسين بيئة العمل بالمراكز الصحية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة.

وأكد مدير عام صحة جازان أن المشاريع الصحية بمنطقة جازان تحظى بأولوية لدى مسؤولي وزارة الصحة، وبحرص ومتابعة دائمة من وزير الصحة وجميع قيادات الوزارة.


وأوضح الدكتور نجمي أن التوسع في المشروعات الصحية سيزيد من فرص توفر التخصصات الطبية النادرة بالمنطقة، والتقليل من عدد الحالات المحولة لمستشفيات خارج المنطقة، وأن ذلك يمثل هدفاً إستراتيجياً تسعى لتحقيقه "صحة جازان".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير عام "صحة جازان" الجديد: مشاريعنا الصحية في أولوية وزارة الصحة
سبق

تفقد مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله نجمي، المشاريع الصحية القائمة في منطقة جازان، واطلع على سير العمل فيها والمعوقات التي تواجهها بما يضمن الإنجاز حسب الجدول الزمني المحدد.

واطلع خلال الجولة التي رافقه فيها مساعد المدير العام للمشاريع والشؤون الهندسية بصحة جازان، المهندس علي جعفري، على المخططات والتصاميم النهائية لمشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام ومشروع مستشفى جازان التخصصي ومستشفى النساء والولادة ومشروع مستشفى العارضة العام.

واستمع خلال الجولة إلى شرح عما تم إنجازه من مدير الموقع والمهندسين المختصين والاستشاري، ووجه بسرعة الإنجاز وفق الخطة الزمنية للمشاريع واتخاذ الإجراءات النظامية فيما يتعلق بالمشاريع التي تواجه صعوبات في التنفيذ.

كما شملت جولة مدير عام صحة جازان في محافظة العارضة زيارة مستشفى العارضة العام والمراكز الصحية، والاطلاع على سير العمل، ورصد الملاحظات ومعالجتها، والبدء في وضع خطة عمل لتحسين وضع المستشفى لحين افتتاج المستشفى الجديد، وكذلك تحسين وضع المراكز الصحية، وتحسين بيئة العمل بالمراكز الصحية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة.

وأكد مدير عام صحة جازان أن المشاريع الصحية بمنطقة جازان تحظى بأولوية لدى مسؤولي وزارة الصحة، وبحرص ومتابعة دائمة من وزير الصحة وجميع قيادات الوزارة.


وأوضح الدكتور نجمي أن التوسع في المشروعات الصحية سيزيد من فرص توفر التخصصات الطبية النادرة بالمنطقة، والتقليل من عدد الحالات المحولة لمستشفيات خارج المنطقة، وأن ذلك يمثل هدفاً إستراتيجياً تسعى لتحقيقه "صحة جازان".

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
09:56 PM

مدير عام "صحة جازان" الجديد: مشاريعنا الصحية في أولوية وزارة الصحة

​وجه بسرعة الإنجاز وفق الخطة واتخاذ الإجراءات النظامية لمواجهة صعوبات التنفيذ

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فهد كاملي - جازان
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4,406

تفقد مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله نجمي، المشاريع الصحية القائمة في منطقة جازان، واطلع على سير العمل فيها والمعوقات التي تواجهها بما يضمن الإنجاز حسب الجدول الزمني المحدد.

واطلع خلال الجولة التي رافقه فيها مساعد المدير العام للمشاريع والشؤون الهندسية بصحة جازان، المهندس علي جعفري، على المخططات والتصاميم النهائية لمشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام ومشروع مستشفى جازان التخصصي ومستشفى النساء والولادة ومشروع مستشفى العارضة العام.

واستمع خلال الجولة إلى شرح عما تم إنجازه من مدير الموقع والمهندسين المختصين والاستشاري، ووجه بسرعة الإنجاز وفق الخطة الزمنية للمشاريع واتخاذ الإجراءات النظامية فيما يتعلق بالمشاريع التي تواجه صعوبات في التنفيذ.

كما شملت جولة مدير عام صحة جازان في محافظة العارضة زيارة مستشفى العارضة العام والمراكز الصحية، والاطلاع على سير العمل، ورصد الملاحظات ومعالجتها، والبدء في وضع خطة عمل لتحسين وضع المستشفى لحين افتتاج المستشفى الجديد، وكذلك تحسين وضع المراكز الصحية، وتحسين بيئة العمل بالمراكز الصحية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة.

وأكد مدير عام صحة جازان أن المشاريع الصحية بمنطقة جازان تحظى بأولوية لدى مسؤولي وزارة الصحة، وبحرص ومتابعة دائمة من وزير الصحة وجميع قيادات الوزارة.


وأوضح الدكتور نجمي أن التوسع في المشروعات الصحية سيزيد من فرص توفر التخصصات الطبية النادرة بالمنطقة، والتقليل من عدد الحالات المحولة لمستشفيات خارج المنطقة، وأن ذلك يمثل هدفاً إستراتيجياً تسعى لتحقيقه "صحة جازان".

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