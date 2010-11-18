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أمير عسير يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

استقبل أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير مكافحة المخدرات بعسير سابقًا، اللواء سعد العمري, ومدير مكافحة المخدرات بعسير، المعين حديثًًا، العميد سعود الرويلي.

وقدم أمير المنطقة، شكره وتقديره للواء "العمري", مثمنًا جهوده خلال الفترة الماضية في عمله بقطاع مكافحة المخدرات، متمنيًا له التوفيق في حياته المستقبلية.

وأكد على العميد "الرويلي" ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير عسير يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير مكافحة المخدرات بعسير سابقًا، اللواء سعد العمري, ومدير مكافحة المخدرات بعسير، المعين حديثًًا، العميد سعود الرويلي.

وقدم أمير المنطقة، شكره وتقديره للواء "العمري", مثمنًا جهوده خلال الفترة الماضية في عمله بقطاع مكافحة المخدرات، متمنيًا له التوفيق في حياته المستقبلية.

وأكد على العميد "الرويلي" ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
05:09 PM

أمير عسير يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

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ظافر الشهري - عسير
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استقبل أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير مكافحة المخدرات بعسير سابقًا، اللواء سعد العمري, ومدير مكافحة المخدرات بعسير، المعين حديثًًا، العميد سعود الرويلي.

وقدم أمير المنطقة، شكره وتقديره للواء "العمري", مثمنًا جهوده خلال الفترة الماضية في عمله بقطاع مكافحة المخدرات، متمنيًا له التوفيق في حياته المستقبلية.

وأكد على العميد "الرويلي" ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.

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